La terza puntata di Ultima fermata, andata in onda mercoledì 6 aprile, è iniziata con la storia di Luca e Stefania. Il loro rapporto si è incrinato da quando lui l’ha tradita. Proprio a seguito di ciò, lei ha cominciato a non fidarsi più del compagno, tanto da arrivare a controllarlo in ogni suo spostamento: “Vuole controllare tutto”, sono state le parole di Luca.

Stefania, per recuperare la fiducia, vuole invece delle dimostrazioni concrete: “Mi aspetto qualcosa che vada oltre le chiacchiere”.

Luca e Stefania aprono la puntata di Ultima fermata: “Sono andato via di casa per disperazione”

Luca ha spiegato in apertura quali sarebbero i problemi tra i due: “Da quattro mesi sono andato via di casa per disperazione. Da quando c’è stato questo tradimento, il nostro rapporto è cambiato. Lei vuole sapere ogni spostamento”.

La donna dal canto suo si è detta sollevata di aver avuto questa possiblità di confrontarsi all’interno del programma.

Stefania che non vuole da Luca delle semplici parole, gli ha chiesto di poter avere il telefono per un giorno soltanto: “Se vuole dimostrarmi fiducia, deve darmi il suo telefono almeno per un giorno proprio perchè non ha nulla da nascondere”, ha detto convinta.

Luca: “Lei è talmente gelosa che mi fa girare con il furgone”

L’uomo non si è detto convinto della richiesta fatta dalla compagna. Pensa infatti che possa essere un’ulteriore dimostrazione di gelosia: “Vuole vedere il cellulare, cosa ho fatto, è talmente gelosa che mi fa girare con il furgone e non con la Porsche perché dice che vado a rimorchiare”.