Nelle scorse puntate dello show di Canale 5 “Ultima fermata”, abbiamo visto la conduttrice Simona Ventura indossare con stile ed eleganza outfit dalle tonalità accese che hanno saputo valorizzare al meglio la sua figura. Anche nella terza puntata della trasmissione targata Fascino ha mantenuto alte le aspettative.

Per l’occasione la “simona nazionale” ha scelto un look davvero elegante, ma dall’animo un po’ rock. Vediamolo nel dettaglio.

Ultima fermata, cosa indossa Simona Ventura nella terza puntata

La parola d’ordine per Simona Ventura in questo terzo outfit è il colore. La conduttrice ha sfoggiato un abito fucsia con le frange che le scende morbido poco sotto le ginocchia. Ai piedi indossa delle décolleté in tinta. Quello che potremmo tuttavia considerare il plus di questo look è la giacca in pelle nera con le maniche a righe bianche, rosse e nere che le donano un aspetto davvero grintoso.

I capelli biondi, ad eccezione di alcune ciocche, sono stati lasciati sciolti.

Come hanno reagito gli utenti sui social?

Nel frattempo le reazioni sui social non sono davvero mancate. Scorrendo i commenti sotto al post di Instagram si leggono reazioni entusiaste: “Belle le scarpe” ; “Outfit favoloso” e ancora “Sei truccata benissimo”, sono solo alcuni degli esempi.