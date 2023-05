Tvorchi, chi è il duo che rappresenta l’Ucraina all’Eurovision 2023

A rappresentare l’Ucraina alla 67esima edizione del concorso canoro Eurovision Song Contest c’è il duo Tvorchi con “Heart of Steel“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerli meglio.

Eurovision Song Contest 2023

Stanno per iniziare le semifinali della 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolgerà nel Regno Unito, più precisamente a Liverpool, alla Liverpool Arena. L’Ucraina, Stato vincitore della passata edizione con la Kalush Orchestra con il brano “Stefania”, è stata infatti dichiarata non idonea a ospitare l’evento per via della guerra con la Russia. Le semifinali del concorso di svolgeranno il 9 e l’11 maggio, mentre la finale sarà sabato 13 maggio.

Eurovision Song Contest 2023: chi rappresenta l’Ucraina?

L’Ucraina vorrebbe bissare il successo dello scorso anno con la Kalush Orchestra. Per l’Eurovision Song Contest 2023 a rappresentare il Paese c’è il duo Tvorchi, con il brano “Heart of Steel“. Ma, chi sono i Tvorchi? Il duo è formato da Andrij Huculjak e Jeffery Kenny. Si sono incontrati per caso quando Andrij, vedendo che Jeffery era straniero, è infatti nigeriano, ha voluto provare a conversare in inglese con lui. Da lì è nato un sodalizio artistico che ha portato al progetto Tvorchi, dove Huculjak è produttore e Kenny è paroliere e cantante. Entrambi, inoltre, hanno studiato farmacia all’Università. Nel 2017 è uscito il loro primo singolo dal titolo “Slow”, seguito dal loro primo album “The Parts“. Il duo ha ottenuto un grande successo in Ucraina con il singolo “Believe” nel 2019, brano contenuto nel loro secondo album “Disco Lights“. Nel 2020 hanno partecipato al Vidbir, il programma dove viene selezionato chi rappresenterà l’Ucraina all’Eurovision, ma si sono piazzati solamente al quarto posto con la canzone “Bonfire“. Lo stesso anno hanno però vinto il premio come miglior artista indipendente all’undicesima edizione dei premi Zolota žar-ptycja. Nei due anni successivi hanno vinto 5 premi Yuna, come miglior gruppo pop, miglior album, miglior canzone elettronica, miglior spettacolo dal vivo e miglior brano in lingua straniera. Nel dicembre del 2022 hanno partecipato di nuovo al Vidbir, dove hanno trionfato con “Heart of Steel“, diventando i rappresentanti ufficiali dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2023.

Queste le parole di Haculjak:

“Cercheremo di fare di tutto per presentare l’Ucraina con dignità. Non abbiate paura di dire quello che pensate.”

L’Ucraina, avendo vinto la passata edizione, è direttamente in finale, i Tvorchi quindi si esibiranno sabato 13 maggio.

Eurovision Song Contest 2023: quando ci sarà la finale?

Sono 31 gli artisti e gli Stati in gara. La prima semifinale si svolgerà il 9 maggio, dove si esibiranno 15 artisti mentre l’11 maggio ci sarà la seconda semifinale dove si esibiranno i rimanenti 16. Alla finale passeranno i primi dieci di ogni semifinale. La finale del concorso si svolgerà sabato 13 maggio 2023 alle 21.00 alla Liverpool Arena di Liverpool. Oltre ai 20 artisti che hanno superato le semifinali, ci sarà l’Ucraina, poiché Stato vincitore della scorsa edizione, con i Tvorchi, e i Big Five, ovvero i cinque Stati finalisti di diritto, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia con Marco Mengoni con il brano “Due Vite”.