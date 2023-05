Eurovision Song Contest 2023: chi sono i favoriti?

L’Eurovision Song Contest 2023 prenderà il via a Liverpool a partire dal 9 maggio prossimo. Tutto è pronto per il grande show musicale e sono già numerose le scommesse su chi vincerà il contest. La domanda sorge quindi spontanea: chi sono i favoriti della nuova edizione?

I favoriti dell’Eurovision Song Contest 2023: anticipazioni

L’edizione 2023 è pronta a partire. L’Eurovision Song Contest apre le porte alla musica e l’attesa per il grande evento è già altissima. Tanti gli artisti in gara e per l’Italia ci sarà Marco Mengoni, che però pare che difficilmente riuscirà ad arrivare sul podio. I bookmaker, al lavoro con grande anticipo, hanno detto la loro in merito ai favoriti della nuova edizione.

Pare che la papabile vincitrice possa essere Loreen, rappresentante della Svezia e partecipante al contest con il brano Tattoo. Secondo i bookmakers e secondo le principali agenzie di scommesse, la sua vittoria è data a 44%, una percentuale piuttosto alta, se ci pensiamo. Loreen ha già vinto una volta l’Eurovision e lo ha fatto ben undici anni fa con il brano Euphoria.

Altra favorita è la Finlandia, rappresentata dal rapper Kaarika, con il 17% di percentuale di vittoria. Segue infine anche l’Ucraina, rappresentata all’Eurovision 2023 dai Tvorchi, con il 7% di percentuale di vittoria.

Hanno invece percentuali minori la Francia, la Spagna e la Norvegia, tutte al 5%.

L’Italia, rappresentata da Mengoni, si posiziona nel gruppo dei “settimi” (anche se molti parlano di undicesima posizione), con una percentuale pari al 2%. Percentuale attiva anche per l’Austria e per Israele. In fondo alla classifica ci sarebbe il Regno Unito, padrone di casa dell’Eurovision 2023, rappresentato dalla cantante Mae Muller.

È ovviamente difficile affermare con certezza chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2023: il mondo delle scommesse e delle quote è in continuo cambiamento, ma pare che la favorita assoluta rimarrà proprio la rappresentante della Svezia Loreen. Sugli altri, invece, potrebbero esserci variazioni: non è detto ancora nulla.

Eurovision Song Contest 2023: chi sono i meno favoriti

Le ultime posizioni della classifica vedono la presenza della Georgia, rappresentata dall’artista Iru (brano Echo) e la Serbia, rappresentata da Luke Black (brano Samo mi se spava). Segue la Svizzera di Remo Forrer (brano Watergun( e l’Armenia di Brunette (brano Future Lover).

Quando e dove vedere l’Eurovision Song Contest 2023

L’Eurovision Song Contest 2023 si terrà a Liverpool e i 37 artisti si esibiranno, sfidandosi, nelle serate del 9, 11 e 13 maggio 2023, proprio all’interno dell’Arena di Liverpool.

In Italia, le semifinali dell’Eurovision 2023 saranno trasmesse in televisione in prima serata su Rai 2, mentre la finale andrà in onda su Rai 1, sempre in prima serata. Sarà possibile seguire l’atteso grande evento anche via radio, su Rai Radio 2.

Lo spettacolo di Liverpool sarà presentato dall’attrice Hannah Waddingham e le cantanti Alisha Dixon e Jula Sanina.

L’attesa è quasi conclusa: l’Eurovision Song Contest 2023 si sta avvicinando e il pubblico non vede l’ora di vivere grandi emozioni all’insegna della musica. Chi vincerà il contest? Come si piazzerà in classifica Marco Mengoni? Lo scopriremo solo vivendo.