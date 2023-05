Blanca Paloma, chi è la cantante che rappresenta la Spagna all’Eurovision 2023

A rappresentare la Spagna alla 67esima edizione del concorso canoro Eurovision Song Contest c’è la cantante Blanca Paloma con “Eaea“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Eurovision Song Contest 2023

Siamo giunti ormai alla 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Quest’anno il concorso canoro si svolgerà a Liverpool, in Inghilterra, presso la Liverpool Arena, poiché l’Ucraina, vincitrice dell’edizione dell’anno scorso grazie alla Kalush Orchestra con “Stefania“, è stata dichiarata non idonea a ospitare la manifestazione canora per via della guerra con la Russia. Le semifinali si svolgeranno il 9 e l’11 di maggio, mentre la finale sarà sabato 13 maggio.

Eurovision Song Contest 2023: ci rappresenta la Spagna?

Alla 67esima edizione del concorso canoro Eurovision Song Contest, la Spagna è rappresentata dalla cantante Blanca Paloma con la canzone “Eaea“, di genere indie pop e ispirata al flamenco. Ma, chi è Blanca Paloma? Blanca Paloma Ramos Baeza, conosciuta come Blanca Paloma, è nata a Elche, un comune situato nella comunità autonoma valenciana, il 9 giugno del 1989 e ha quindi 33 anni. Blanca si è laureata in Belle Arti in tre atenei, ovvero l’Università Miguel Hernàndez di Elche, l’Università di Barcellona e l’Università Complutense di Madrid. Finiti gli studi si è traferita a Madrid dove ha lavorato come scenografa. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo singolo “Secreto de Agua”. Con questo brano ha partecipato al Benidorm Fest 2022, festival nel quale viene selezionato chi rappresenterà la Spagna all’Eurovision. Blanca si è però piazzata solamente al quinto posto e non è quindi stata selezionata. Dopo è uscito un altro singolo, dal titolo “Niña de fuego” e quest’anno, nel 2023, ha partecipato nuovamente al Benidorm Fest con “Eaea“, riuscendo questa volta a vincere divenendo così la rappresentante ufficiale della Spagna all’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool.

Blanca Paloma ha inoltre intenzione di pubblicare il suo primo album, sia in lingua spagnola, sia in lingua inglese. Il video della canzone “Eaea” è disponibile sul sito ufficiale dell‘Eurovision 2023.

La Spagna fa parte dei cosiddetti Big Five, ovvero i cinque Stati finalisti di diritto, insieme a Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Per questo motivo Blanca Paloma si esibirà direttamente durante la finale di sabato 13 maggio.

Eurovision Song Contest 2023: quando sarà la finale del concorso canoro?

Sono 31 gli Stati che parteciperanno alle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023. La prima semifinale sarà il 9 maggio e si esibiranno 15 artisti di altrettanti Paesi europei. L’11 maggio si svolgerà invece la seconda semifinale che vedrà in gara i restanti 16 artisti. Per ogni semifinale passeranno il turno i primi dieci concorrenti. La finalissima sarà sabato 13 maggio alle ore 21.00 presso la Liverpool Arena di Liverpool e, oltre ai 20 artisti qualificati dopo le semifinali, ci sarà anche l’Ucraina, che ha vinto la scorsa edizione, e i Big Five, tra cui l’Italia con Marco Mengoni con il brano che ha trionfato al Festival di Sanremo lo scorso febbraio “Due Vite“, e la Spagna con Blanca Paloma.

Mancano quindi davvero pochi giorni per scoprire chi sarà il vincitore della 67esima edizione del concorso canoro Eurovision Song Contest.