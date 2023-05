Eurovision 2023, quando canta Mengoni? La scaletta della prima serata

Il 9 maggio 2023 il sipario dell’Eurovision Song Contest 2023 si alzerà ufficialmente. A rappresentare l’Italia ci sarà Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023 con Due vite. Andiamo a scoprire più nel dettaglio la scaletta della prima serata e quando il cantante italiano entrerà in scena.

Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest 2023

C’è tantissima attesa per l’arrivo di Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest 2023. Il cantante, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Due vite, calcherà uno dei palchi più importanti del mondo e rappresenterà l’Italia intera. Il pubblico non vede l’ora di vederlo entrare in scena e di ascoltare la canzone che a Sanremo ha emozionato e, dettaglio non da poco, ha vinto.

Marco Mengoni salirà sul palco dell’Eurovision nella serata finale, prevista per il 13 maggio 2023: l’attesa è già altissima.

La scaletta della prima serata dell’Eurovision 2023

La prima semifinale dell’Eurovision 2023 andrà in onda il 9 maggio 2023. Saranno 15 gli artisti che saliranno sul palco durante la prima serata, ma come sarà organizzata la messa in onda?

A quanto pare la puntata sarà suddivisa in due parti: nella prima parte dello show si esibiranno gli artisti di 7 paesi, mentre nella seconda, si esibiranno i restanti 8.

Ad aprire ufficialmente la gara canora sarà la Norvegia con Alessandra, che porterà sul palco Queen of Kings.

La scaletta della prima parte della serata dell’Eurovision 2023

Sarà la Norvegia ad aprire la prima parte della puntata del 9 maggio 2023.

Dopo tale esibizione il pubblico avrà modo di vedere:

Malta : The Busker canta Dance (Our Own Party)

: The Busker canta Dance (Our Own Party) Serbia : Luke Black canta Samo mi se spava

: Luke Black canta Samo mi se spava Lituania : Monika Lynkite canta Stay

: Monika Lynkite canta Stay Portogallo: Mimicat canta Ai coracao

Irlanda: Wild Youth canta We are one

Croazia: Let 3 cantano Mama šč!

La scaletta della seconda parte della serata dell’Eurovision 2023

Nella seconda parte della serata, invece, il pubblico avrà modo di assistere alle esibizioni di:

Svizzera : Remo Forrer canta Watergun

: Remo Forrer canta Watergun Israele : Noa Kirel canta Unicorn

: Noa Kirel canta Unicorn Moldavia : Pasha Parfeni canta Soarele si luna

: Pasha Parfeni canta Soarele si luna Svezia : Loreen canta Tattoo

: Loreen canta Tattoo Azerbaigian : TuralTuranX canta Tell me more

: TuralTuranX canta Tell me more Repubblica Ceca : Vesna cantano My sister’s crown

: Vesna cantano My sister’s crown Paesi Bassi : Mia Nicolai & Dian Cooper cantano Burning Daylight

: Mia Nicolai & Dian Cooper cantano Burning Daylight Finlandia: Kaarija canta Cha cha cha

Insomma, la serata di apertura dell’Eurovision Song Contest 2023 sarà ricchissima di emozioni e di grande spettacolo. A condurre lo show ci saranno Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, affiancate dal conduttore Graham Norton.

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2023 in Italia?

Le prime due serate dell’Eurovision 2023 (quella del 9 maggio e quella dell’11 maggio 2023) saranno trasmesse in televisione su Rai 2, in prima serata alle ore 21.

La finale, invece, sarà trasmessa il 13 maggio 2023 su Rai 1 a partire dalle 20.40.

Il commento italiano dell’Eurovision 2023 sarà affidato da Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Ad ogni modo, tutte e tre le serate dell’Eurovision 2023 saranno disponibili su RaiPlay, ma non solo. Sul canale Youtube ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023 sarà possibile seguire la diretta streaming di tutte e tre le serate.

L’attesa è sostanzialmente finita: siete pronti a tuffarvi nel magico mondo della musica?