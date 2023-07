Annalisa si è sposata con il compagno Francesco Muglia e ha scelto un abito bellissimo, che ha conquistato tutti. Scopriamo qual è la marca del vestito e il suo prezzo.

Annalisa e il matrimonio, quanto è costato il vestito da sposa? Il prezzo

Si è parlato a lungo delle nozze di Annalisa e nel corso delle settimane sono circolate moltissime indiscrezioni e molti rumor. La cantante ha celebrato il suo matrimonio con il compagno Francesco Muglia, ma non nel giorno che tutti si aspettavano. Come data ha scelto il 29 giugno 2023 e le nozze si sono tenute presso la Basilica di San Francesco ad Assisi. Il 1 luglio ha celebrato nuovamente le nozze, ma questa volta con rito civile e davanti agli ospiti appartenenti soprattutto al mondo dello spettacolo e della musica. In questa occasione la coppia è stata anche immortalata dai paparazzi mentre si scambia il primo bacio. Sul suo profilo Instagram, Annalisa ha pubblicato le foto del suo bellissimo abito da sposa. “Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023” ha scritto la cantante, parlando di amore e del suo giorno più bello.

L’abito da sposa di Annalisa è davvero incantevole e ha fatto innamorare tutti. Ma quanto costa? Secondo il tag che la cantante ha messo sui social si è scoperto che si tratta di un modello di Dolce e Gabbana. Un mini dress total white di pizzo con manica lunga leggermente a sbuffo. Le decorazioni sono perline di Swarovski di fiori sul corpetto e una cintura di brillantini. Per quanto riguarda le scarpe la cantante ha scelto delle décolleté bianche con tacco a spillo e plateau. Secondo il sito Contre Ataque, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 7 mila euro.

Annalisa e il matrimonio: i dettagli

Il 29 giugno 2023 Annalisa ha celebrato il suo matrimonio ad Assisi, nella Basilica di San Francesco, sorprendendo tutti. Si tratta di un luogo molto importante per il marito della cantante, Francesco Muglia. Alla cerimonia sono stati invitati solo i parenti e gli amici stretti e in seguito sono andati a mangiare in un ristorante non lontano dal centro. La festa di matrimonio, dopo questo matrimonio in chiesa e dopo un’altra cerimonia civile, è stata organizzata a Tellaro, in provincia di La Spezia. A questa festa sono arrivati tantissimi volti del mondo dello spettacolo e del mondo della musica. Presenti Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Fabio Rovazzi, ma tra gli attesi ci sarebbero stati anche J-Ax, Fedez e Chiara Ferragni, anche se non si hanno ancora conferme. Si tratta solo di indiscrezioni per il momento, come la probabile presenza di Alessandra Amoroso, del produttore Davide Simonetta con la fidanzata Veronica Ferraro. In occasione della cerimonia civile gli sposi sono anche stati immortalati durante un tenero bacio.