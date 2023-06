Seguita, amata, destinata a diventare una vera e propria queen dei tormentoni, Annalisa continua a stupire per le sue doti canore e per la sua incredibile bellezza. Con l’arrivo dell’estate, però, pare proprio che Annalisa abbia deciso di non cedere alle convenzioni sociali e non abbia assolutamente voglia di abbronzarsi: scopriamo qualcosa in più sulla sua ultima dichiarazione.

“L’abbronzatura è sopravvalutata” perché Annalisa dice no alla tintarella?

Il suo ultimo singolo in compagnia di Fedez e degli Articolo 31, Disco Paradise, è già diventata una hit dell’estate 2023. Sull’estate stessa, però, Annalisa ha detto la sua, distaccandosi da quelle che sono le convenzioni sociali. La cantante, infatti, ha voluto annunciare sui social che non ha assolutamente intenzione di abbronzarsi durante l’estate, differenziandosi così da tutte le altre star e artiste che, invece, amano acquisire il tipico colore del sole mentre sono in vacanza.

L’estate 2023 sarà per Annalisa ricca di eventi, specialmente per promuovere i nuovi singoli, ma di adattarsi alla tradizione e di prendere il sole pare non averne proprio voglia. Una scelta piuttosto strana, ma la cantante non ama la tintarella, come ha confermato sui social in tempi recenti: «L’abbronzatura è sopravvalutata. PS: Ne riparliamo a settembre». Così Annalisa ha detto no alla tintarella estiva e la decisione è stata presa in modo del tutto positivo dai suoi follower, che l’hanno immediatamente definita “ribelle aristocratica“.

Dietro una tale scelta, però, ci sono delle motivazioni ben precise. Annalisa, infatti, ha una carnagione particolarmente chiara e la tendenza ad arrossarsi è molto alta. Per lei, dunque, esporsi al sole significherebbe arrossarsi in poco tempo e il rischio di bruciarsi sarebbe molto alto. Tanta protezione, sempre obbligatoria, ma Annalisa non ne vuole sapere nulla e preferisce mantenere vivo il suo candore, per altro molto apprezzato.

“L’abbronzatura è sopravvalutata”: la fotografia che dichiara la scelta di Annalisa

Annalisa ha scelto di rinunciare alla tintarella e lo ha comunicato sui social media attraverso una fotografia. La foto in questione la vede seduta su un letto, con addosso una tuta di simil-pelle nera, la sua chioma rossa con frangia e un make-up naturalmente perfetto. I fan non hanno perso un momento per esprimere tutto il loro apprezzamento nei confronti di Annalisa e della sua decisione. Sotto la foto, infatti, si leggono numerosi commenti che confermano quanto Annalisa sia amata così com’è, a prescindere dall’abbronzatura: «Chi se ne importa dell’abbronzatura, tu sei perfetta sempre. BELLISSIMA», scrive qualcuno, mentre altri si allineano con la cantante nel “team mozzarella”, per non farla sentire sola nel mood di chi in estate non si abbronza o non si vuole abbronzare.

Insomma, tintarella sì o tintarella no, Annalisa nel 2023 sarà fedele a se stessa e sarà soprattutto libera dalle convenzioni e dalle “regole della tradizione”, mostrandosi fiera della sua pelle candida e bellissima come suo solito. Sorridente, carismatica, stilosissima e sensuale, Annalisa sta conquistando sempre più fascino e il suo look, nel corso degli anni, specie gli ultimi, si è modificato facendo di lei una vera regina di femminilità.