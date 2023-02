Tutte le volte che ci siamo innamorati sta arrivando su Netflix, nel periodo più romantico dell’anno. Una serie tv spagnola che parla di una storia d’amore complicata, ma bellissima. Scopriamo insieme la data ufficiale dell’uscita della serie tv sulla piattaforma di streaming.

Tutte le volte che ci siamo innamorati: quando esce

“Dopo essersi conosciuti Irene e Julio si sono innamorati, si sono lasciati e poi ci hanno riprovato. Troveranno mai il loro lieto fine?” si legge su Netflix, come didascalia a questa nuova serie che sta per uscire, dal titolo Tutte le volte che ci siamo innamorati. Il mese della festa degli innamorati è l’occasione giusta per lasciarsi trasportare dal romanticismo, con questa nuova serie di Carlos Montero, creatore di Elite.

Una commedia romantica spagnola che sicuramente conquisterà tutti gli spettatori. Come probabilmente si è già intuito, la data ufficiale di uscita di Tutte le volte che ci siamo innamorati è proprio il 14 febbraio 2023, il giorno di San Valentino. Il giorno ideale per guardare qualcosa di romantico, per lasciarsi emozionare e per credere ancora di più nell’amore. Le riprese della serie tv si sono svolte la scorsa estate a Madrid e sono previsti otto episodi.

Per il momento non si conosce la loro durata, ma la certezza è che il cuore degli spettatori batterà forte per la strana storia d’amore tra Irene e Julio.

Tutte le volte che ci siamo innamorati: trama e cast

Irene è la protagonista assoluta di questa serie televisiva. Arriva a Madrid nel 2003 con lo scopo di conquistare il mondo e diventare regista. Nella capitale spagnola conoscerà i suoi migliori amici e Julio, che sarebbe il protagonista perfetto per il suo cortometraggio, ma anche per la sua vita. Il destino, però, sembra avere in serbo altri piani per loro, nonostante l’amore che li lega. I due protagonisti prenderanno strade diverse, ma questo non significa che dovranno obbligatoriamente dirsi addio. Probabilmente il loro legame è così forte da farli ritrovare. Ma riusciranno davvero ad avere un lieto fine tra questi incontri? Sicuramente questa serie non parla della classica storia d’amore in cui la coppia dopo varie vicissitudini arriva al tanto atteso momento delle nozze, ma racconta un tipo di amore diverso, che riuscirà ad incantare. “Una storia vivace condita da un pizzico di nostalgia per l’amore e l’amicizia che sbocciano durante gli anni dell’Università e il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo” sono le parole con cui Netflix ha descritto questa serie tv. La protagonista è interpretata da una vecchia conoscenza, ovvero l’attrice Georgina Amoros, conosciuta soprattutto per aver interpretato Cayetana in Elite. In questa serie interpreta Irene, la protagonista, che si innamora di Julio, che è interpretato da Franco Masini, conosciuto per i suoi ruoli in Riviera e in Rebelde. Il cast è poi composto da Albert Salazar, Carlos Gonzales, Blanca Martinez e Roser Vilajosana. Tutte le volte che ci siamo innamorati è una produzione di Netflix, creata da Carlos Montero, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Guillermo J.Escribano e Almudena Ocaca.