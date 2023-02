San Valentino si avvicina e c’è tanta voglia di romanticismo nell’aria. Su Netflix sta per uscire Tutte le volte che ci siamo innamorati, una serie tv nata dal creatore di Élite, assolutamente da non perdere.

Tutte le volte che ci siamo innamorati arriva su Netflix

I veri appassionati delle commedie romantiche e delle serie tv dello stesso genere sanno perfettamente che c’è bisogno di un po’ d’amore durante tutto l’anno. Ma questo è il mese di San Valentino e la voglia di romanticismo è ancora più accentuata. C’è tanto desiderio di amore nell’aria ora che la festa degli Innamorati è alle porte e Netflix ha deciso di celebrarla con una serie tv spagnola nuova di zecca, che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico e a regalare qualche emozione in più in quello che è a tutti gli effetti il periodo più romantico dell’anno.

Nel catalogo della più famosa piattaforma di streaming sta per arrivare la serie tv romantica Tutte le volte che ci siamo innamorati che, proprio come si capisce dal titolo, parlerà d’amore. I fan di Élite saranno sicuramente felici di sapere che questo lavoro è frutto dello stesso creatore del teen drama spagnolo che ha conquistato tutto il mondo. Netflix è pronta per presentare Tutte le volte che ci siamo innamorati, una serie spagnola ideata da Carlos Montero, pronta a conquistare tutti i telespettatori con una meravigliosa e super romantica storia d’amore.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su questa nuova serie televisiva, concentrandoci in modo particolare sulla trama di questa serie, formata da otto episodi tutti romanticissimi.

Tutte le volte che ci siamo innamorati: la trama della serie tv

Non avete idee su come festeggiare San Valentino? Che siate single o in coppia, un bel modo per celebrare questa festa è sicuramente quello di guardare una serie tv davvero molto dolce e romantica. Tutte le volte che ci siamo innamorati è stata ideata da Carlos Montero, che l’ha scritta insieme a Guillermo J.Escribano e Almudena Ocaña. La regia della serie è stata affidata a quattro registi diversi, ovvero Barbara Farré, Mateo Gil, Ginesta Guindal e Carlota Pereda. Ma di cosa parlerà la serie? Tutte le volte che ci siamo innamorati non è una di quelle classiche storie d’amore in cui i protagonisti, dopo una serie di dissapori, convolano a nozze. È una di quelle storie in cui scopri che l’amore in realtà è tutta un’altra cosa. I protagonisti sono Irene e Julio, entrambi poco più che ventenni, che si incontrano alla prima di un film. Quella notte i due finiscono a letto insieme, ma non sarà l’ultima volta. A questo punto ci troviamo nel 2003. Irene è una giovane studentessa di cinema che sta preparando un cortometraggio. Per recitare in questo lavoro, incontra Julio, di cui si innamora in fretta. Ma il tempo e la vita li spingono verso altre strade, estendendosi al presente. Una storia d’amore particolare, diversa da molte altre che sono state raccontate, che sicuramente appassionerà i telespettatori, grazie alle vicende amorose dei due protagonisti.