Netflix, Tutte le volte che ci siamo innamorati: il cast

Su Netflix sta per uscire una nuova serie tv spagnola, molto romantica, dal titolo Tutte le volte che ci siamo innamorati. Una storia d’amore travolgente, ma molto diversa dalle altre, che sicuramente conquisterà i telespettatori.

Tutte le volte che ci siamo innamorati: il cast

Tutte le volte che ci siamo innamorati è una nuova serie tv spagnola che sta per uscire su Netflix. Una serie davvero molto romantica, che arriva proprio nel periodo dell’anno dedicato a questo sentimento, con l’arrivo di San Valentino. Tutte le volte che ci siamo innamorati è una serie tv creata da Carlos Monteiro, lo stesso creatore di Elite, che l’ha scritta insieme a Guillermo J.Escribano e Almudena Ocaña. La regia è stata affidata a quattro registi diversi, ovvero Barbara Farré, Mateo Gil, Ginesta Guindal e Carlota Pereda.

Il cast della serie è formato da:

Georgina Amorós : l’attrice interpreta il ruolo della protagonista Irene. Gli appassionati di Elite riconosceranno Georgina per il suo ruolo di Cayetana Grajera. La donna ha recitato anche nella serie comica spagnola di Netflix dal titolo Welcome to the Family, nel ruolo di Alex;

: l’attrice interpreta il ruolo della protagonista Irene. Gli appassionati di Elite riconosceranno Georgina per il suo ruolo di Cayetana Grajera. La donna ha recitato anche nella serie comica spagnola di Netflix dal titolo Welcome to the Family, nel ruolo di Alex; Franco Mașini : l’attore interpreta il ruolo del protagonista Julio. Il suo volto è già conosciuto perché ha recitato nella serie drammatica messicana dal titolo Rebelde, nel ruolo di Luka Colucci;

: l’attore interpreta il ruolo del protagonista Julio. Il suo volto è già conosciuto perché ha recitato nella serie drammatica messicana dal titolo Rebelde, nel ruolo di Luka Colucci; Carlos González: l’attore interpreta il ruolo di Da. Si tratta della prima serie Netflix per lui, che ha già recitato nella serie Amazon Prime Dangerous Moms e nella serie HBO Max Veneno;

l’attore interpreta il ruolo di Da. Albert Salazar : l’attore è stato scelto per un ruolo di cui per il momento non è ancora stato svelato il nome. Si tratta di una grande occasione perché con questa serie farà ufficialmente il suo debutto su Netflix;

: l’attore è stato scelto per un ruolo di cui per il momento non è ancora stato svelato il nome. Si tratta di una grande occasione perché con questa serie farà ufficialmente il suo debutto su Netflix; Kyle Scudder : interpreta il ruolo di Matt e farà il suo debutto su Netflix. Al di fuori della piattaforma di streaming ha recitato nella serie Peacock Vampire Academy;

: interpreta il ruolo di Matt e farà il suo debutto su Netflix. Al di fuori della piattaforma di streaming ha recitato nella serie Peacock Vampire Academy; Roser Vilajosana : l’attrice è stata scelta per un ruolo di cui non è stato rivelato il nome. Come molti suoi co-protagonisti, con questa serie tv farà il suo debutto ufficiale su Netflix;

: l’attrice è stata scelta per un ruolo di cui non è stato rivelato il nome. Come molti suoi co-protagonisti, con questa serie tv farà il suo debutto ufficiale su Netflix; Blanca Martinez : interpreta il ruolo di Jimena;

: interpreta il ruolo di Jimena; Alejandro Jato: interpreta il ruolo di Gonzalo;

Tutte le volte che ci siamo innamorati arriva su Netflix: di cosa parla

San Valentino è alle porte e nell’aria si sente già il grande desiderio di celebrare l’amore, in tutte le sue forme. La festa degli innamorati porta una gran voglia di romanticismo, e Netflix ha scelto di festeggiare questa dolce occasione con l’uscita di una nuova serie tv spagnola che parla proprio d’amore. Tutte le volte che ci siamo innamorati non è una storia d’amore classica, in cui i protagonisti, dopo varie vicissitudini, arrivano al tanto atteso lieto fine. Si tratta di una storia d’amore diversa, più particolare. Irene e Julio sono i protagonisti della storia, poco più che ventenni, e nella serie viene raccontato il loro legame nel corso del tempo. Si sono incontrati alla prima di un film e sono finiti a letto insieme, ma non sarà l’unico loro incontro. Irene è una giovane studentessa di cinema che sta preparando un cortometraggio e proprio in questa occasione incontra Julio, di cui si innamora in fretta. La vita e il tempo, però, li spingono su strade diverse.