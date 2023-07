Scopriamo insieme come è stato l’arrivo di Luciana Littizzetto a Tu si que vales e il motivo per cui è scoppiato un litigio per Sabrina Ferilli.

Scopriamo insieme come è stato l’arrivo di Luciana Littizzetto a Tu si que vales e il motivo per cui è scoppiato un litigio per Sabrina Ferilli. Tutti i dettagli della prima registrazione del programma televisivo.

Tu si que vales: il benvenuto a Luciana Littizzetto

Cosa è accaduto durante la prima registrazione della nuova edizione di Tu si que vales? Il programma televisivo è sicuramente tra i più amati dal pubblico e andrà in onda come ogni anno durante l’autunno, con la nuova programmazione, su Canale 5. La trasmissione televisiva mette in mostra talenti di ogni genere, intrattenendo i telespettatori. Questa stagione sarà sicuramente molto appassionante, grazie alla giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, che sono stati presenti nelle ultime edizioni. La novità riguarda l’addio di Teo Mammucari e l’arrivo di Luciana Littizzetto, che ha deciso di accettare la proposta di prendere il suo posto. Le registrazioni delle prime puntate sono già iniziate ed è già arrivata qualche anticipazione.

Le prime puntate della nuova edizione sono state scandite dall’entusiasmo della giuria ritrovata e anche dalla new entry Luciana Littizzetto, che si è ufficialmente unita al team e promette molto divertimento e grandi risate. La sua presenza ha arricchito la dinamica tra i giudici, portando una ventata di aria nuova, anche se molti telespettatori hanno espresso il loro dispiacere per l’abbandono di Teo Mammucari, anche lui molto amato dal pubblico. Quest’anno c’è stato un altro addio, ovvero quello di Belen Rodriguez. Alla conduzione della trasmissione ci saranno Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Avranno il compito di introdurre i talenti sul palco e intrattenere il pubblico. Una combinazione vincente, che con le battute di Luciana Littizzetto è davvero pronta ad ottenere un successo incredibile, ancora più grande degli anni passati.

Tu si que vales, prima registrazione: il litigio di Sabrina Ferilli

Le anticipazioni che sono state diffuse da SuperGuidaTv sulla prima registrazione di Tu si que vales hanno svelato avvenimenti davvero molto incandescenti e coinvolgenti per il pubblico e anche per la giuria. In studio, si sono verificati diversi confronti accesi tra i giurati e il pubblico. In particolare, è avvenuta una lite tra Sabrina Feriti e una concorrente, che ha decisamente acceso l’atmosfera in studio. La donna ha deciso di scherzare con l’attrice, chiedendole con molta insistenza di insegnarle le posizioni del kamasutra per “applicarle nella sua vita privata”. Uno scherzo che non è piaciuto a Sabrina Ferilli e che ha scatenato la sua reazione. L’attrice ha manifestato tutto il suo disappunto con sincerità e schiettezza. L’atmosfera in studio è diventata sempre più tesa e il pubblico ha assistito ad un confronto molto acceso tra le due parti. I telespettatori avranno modo di assistere a questo confronto durante le prime puntate della nuova edizione di Tu si que vales.