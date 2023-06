La moda continua a regalare sorprese, anche tra i vip. L’ultima news riguarda Sabrina Ferilli, che ha deciso di sposare le tendenze fashion dell’ultimo periodo e per l’occasione ha scelto di sfoggiare un vestito della collezione di Belen Rodriguez. L’abito è a pois e il risultato è eccezionale: Ferilli pubblica una foto con l’abito e l’effetto è decisamente “wow”, ma qual è il prezzo del vestito?

Trend moda, Sabrina Ferilli sfoggia il vestito a pois di Belen Rodriguez: il prezzo

Forse non tutti ancora sanno che accanto alla carriera da showgirl e conduttrice, Belen Rodriguez è una grande appassionata di moda. Passione condivisa con la sorella Cecilia e con il fratello Jeremias, tanto da fondare insieme il progetto Hinnominate. Dopo il lancio del brand Me Fui, Belen Rodriguez ha scelto di fondare il suo brand di moda, Mar De Margaritas, che vanta capi di abbigliamento extra cool con stampe a fiori e a pois. Anche Sabrina Ferilli, amica e collega della showgirl argentina, ha indossato uno degli abiti del brand, sfoggiandolo sui social in tutta la sua bellezza.

Ferilli ha indossato un vestito a pois della collezione di Rodriguez: l’abito in questione le è stato regalato proprio dalla showgirl e ha scelto di indossarlo in una bella giornata di sole. Si tratta del modello Irina, con pois neri su sfondo total white, spacco laterale piuttosto sensuale e bretelline sottili regolabili. Dando un’occhiata sul sito ufficiale del brand, si scopre che il vestito a pois ha un prezzo di 258 €, ma al momento è sold out.

Dopo avere pubblicato la foto, Sabrina Ferilli ha ricevuto una serie infinita di like e di commenti, tra cui spicca, ovviamente, quello di Belen Rodriguez: «Mamma mia come sta bene a te!!!?», scrive la showgirl argentina, raccogliendo consensi da parte di moltissimi utenti del social. L’abito, in effetti, calza a pennello a Ferilli, che si mostra in tutta la sua bellezza spontanea e colpisce nel segno: la nuova tendenza moda? L’abito a pois leggero e femminile.

Trend moda, Sabrina Ferilli sfoggia il vestito a pois di Belen Rodriguez: come abbinarlo al meglio

Il vestito a pois che Belen Rodriguez ha regalato all’amica Sabrina Ferilli è a tutti gli effetti una soluzione ottimale per l’estate 2023. Lungo, leggero, semplice ma sensuale, l’abito in questione può essere sfoggiato in più contesti e il risultato non cambierà mai: la tendenza sarà sempre dalla vostra parte.

Avete in programma un picnic estivo? Abbinate l’abito a pois con un paio di sandali bassi, cappello a tesa larga e occhiali da sole; non sbaglierete!

Se, invece, dovete andare in centro per un aperitivo nel tardo pomeriggio, potreste pensare di abbinare il vestito a pois con un sandalo alto, eventualmente anche espadrillas alte con zeppa e allaccio sulla caviglia. Scegliete la giusta borsa e i giusti accessori e il gioco è fatto.

Sabrina Ferilli ha scelto di rimanere molto naturale: capelli sciolti lasciati liberi e trucco semplice, ma l’abito si sposa molto bene anche con uno chignon morbido o, perché no, una bella coda alta.

A voi la scelta, la tendenza sarà sempre con voi!