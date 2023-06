Luciana Littizzetto ha annunciato da poco che lascerà la Rai per approdare sul canale Nove. A quanto pare, però, nel suo futuro c’è anche un ritorno a Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni, sarà una giudice di Tu sì que vales.

Luciana Littizzetto e il grande ritorno a Mediaset: sarà giudice a “Tu sì que vales”

Luciana Littizzetto ha annunciato da poche settimane che lascerà la Rai per approdare sul canale Nove, di Discovery, insieme all’inseparabile conduttore Fabio Fazio e a Filippa Lagerback. Su questo nuovo canale proporranno insieme una nuova versione del loro famosissimo talk show, ovvero Che tempo che fa. L’addio alla televisione nazionale è stato sicuramente molto sofferto, ma Luciana Littizzetto sembra davvero molto contenta per la nuova svolta che sta prendendo la sua carriera. A quanto pare, però, nel suo futuro ci sarebbe anche un atteso ritorno in casa Mediaset, grazie ad una nuova proposta lavorativa che la comica sembrerebbe più che intenzionata ad accettare. Secondo alcune voci riportate da Dagospia, Luciana Littizzetto sarebbe pronta a firmare il contratto con Mediaset per diventare il nuovo giudice di Tu sì que vales. La comica andrebbe a prendere il posto di Teo Mammucari, che lascerà la trasmissione, proprio come Belen Rodriguez. Una nuova avventura sicuramente molto divertente, accanto ad una delle sue amiche storiche, ovvero Maria De Filippi. Le due donne sono molto legate e durante le edizioni di C’è posta per te hanno regalato dei siparietti davvero molto divertenti per il pubblico. Sono stati, invece, confermati gli altri giudici, ovvero Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Proprio quest’ultima ha deciso di commentare la notizia dell’ingresso di Luciana Littizzetto nel cast del programma, che deve essere ancora confermata. Sabrina Ferilli ha commentato un post su Instagram di Trash Italiano, che ha riportato la notizia, facendo molto divertire gli utenti del social network. “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei” ha commentato l’attrice, con un riferimento che i fan della trasmissione hanno subito capito. Sabrina Ferilli si riferisce a Giovannino, l’ormai famoso piccoletto dispettoso che l’ha presa di mira, complice Maria De Filippi.

Luciana Littizzetto e il ritorno a Mediaset: non si tratta di un esordio

Luciana Littizzetto, torinese classe 1964, sembra essere pronta a sostituire Teo Mammucari in questa nuova avventura. Al suo fianco avrà l’amica Maria De Filippi e gli altri giudici storici, ovvero Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Si parla di un atteso ritorno perché in realtà non si tratta della prima volta di Luciana Littizzetto a Mediaset. I fan della comica ricorderanno che quando era giovanissima ha partecipato a due trasmissioni molto amate, ovvero Mai Dire Gol e Zelig. Recentemente è stata spesso ospite a Mediaset della trasmissione C’è posta per te, di Maria De Filippi, con cui ha cercato diversi siparietti molto divertenti. Ora potrebbe iniziare questa nuova avventura nel ruolo di giudice dell’amato show.