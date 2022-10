Hanno conquistato i giudici già dalle Audition e passo dopo passo hanno raggiunto l’obiettivo più grande: quale? Conquistare il tanto ambito posto ai Live Show di X Factor 2022.

Si chiamano Tropea, sono quattro giovani ragazzi dal carattere spigliato ed estroverso: scopriamo insieme qualcosa in più su di loro!

Chi sono i Tropea? Tutto sulla band di X Factor 2022

Quattro ragazzi provenienti da quattro città diverse ma con un amore comune, quello per la musica. La band milanese (si formano a Milano) Tropea è formata da Pietro, Mimmo, Piso e il Claudio, accomunati dalla forte passione per la musica grazie anche alla formazione particolare di ognuno di loro. Infatti, Pietro e Piso hanno studiato alla Civile Scuola Claudio Abbado, Mimmo svolge la professione di produttore e infine Claudio è un insegnante di batteria.

Uniti da una forte spinta musicale e dalla voglia di sperimentare, i Tropea sono il mix perfetto di stili, di suoni e di contemporaneità; insieme, infatti, hanno dato vita a qualcosa di unico, creando fusioni dal timbro pop uniche nel loro genere. Ascoltando un loro pezzo si può trovare lo stile iconico di Battisti mischiato alle note contemporanee di Venerus; insomma, i Tropea non si tirano indietro quando si tratta di sperimentazioni e pare che la cosa sia stata decisamente apprezzata!

La band milanese ha già pubblicato un EP e ne ha studiato una versione anche appositamente per TikTok (il mondo social è una terra da esplorare e da tenere viva, sostengono), ma la voglia di buttarsi su una vetrina ben più ampia li ha spinti verso il palco di X Factor 2022.

Ed eccoli arrivare, al giorno delle Audition, con il loro brano inedito intitolato Technicolor: il risultato? L’accesso ai Bootcamp dopo i 4 sì ottenuti dai 4 giudici del talent musicale!

Apprezzati particolarmente dalla giudice Ambra Angiolini, i Tropea si conquistano anche la fase successiva dei Bootcamp, quella delle Last Call, dove riescono a conquistare, dopo un lungo testa a testa con i Nervi, il loro meritato posto ai Live Show.

Carismatici, estroversi e dalla personalità molto forte, i Tropea stanno già conquistando il grande pubblico di X Factor 2022. La band milanese (si sono formati a Milano, ma ognuno di loro proviene da città italiane differenti) è molto attiva anche sui social media; il loro profilo Instagram conta già 7240 follower, destinati ad aumentare senza ombra di dubbio grazie alla loro spiccata professionalista e al loro totale coinvolgimento nel talent.

La squadra di Ambra Angiolini a X Factor 2022

Anche la squadra di Ambra Angiolini è pronta per i Live Show di X Factor 2022. Prima volta giudice al talent, Angiolini ha deciso di portare con sé 3 personalità tutte differenti: in primis i Tropea, che nella fase delle Last Call hanno portato il brano super pop di Robbie Williams Let me entertain you. A seguire c’è il ventenne Matteo Siffredi, che per convincere la giudice ha deciso di cantare Lovely di Billie Eilish al pianoforte; infine, ma non per importanza, la 26enne Lucrezia Maria Fioritti, che ha cantanto Fiore mio di Andrea Laszlo De Simone.

Tutto è pronto e non ci resta che aspettare le esibizioni dei Tropea, destinati a diventare simbolo della nuova edizione di X Factor 2022: che vinca il/la migliore!