X Factor 2022: quando inizia e dove vederlo?

X Factor sta per tornare. Manca infatti davvero poco all’esordio della nuova stagione, la cui conduzione di quest’anno è affidata a Francesca Michielin. Le audition, che da sempre costituiscono la prima spassosa fase del talent show, andranno in onda infatti a partire dal 15 settembre come sempre su Sky Uno.

X Factor 2022: la data ufficiale di inizio e le piattaforme dove seguirlo

La prima puntata sarà dunque alle 21.15 di giovedì 15: nessun cambio di posizionamento nel palinsesto di Sky per l’ormai consolidato show. Le audition saranno divise in tre puntate, rispettivamente in onda il 15, il 22 e il 29 settembre. Seguiranno poi i Bootcamp, il 6 e il 13 ottobre, per i quali è stato confermato il meccanismo dello switch: d’effetto per il pubblico, ma pesantissimo da vivere per gli artisti in gara.

Il 20 ottobre esordirà invece la fare inedita dei Last Call, che prevede il ritorno delle sei sedie sul palco e l’ascolto degli sfidanti da parte del giudice. Da questa fase dovranno emergere i 3 cantanti da portare ai live, che andranno in onda dal 27 ottobre al Teatro Repower di Assago.

Come di consueto tutti gli abbonati Sky potranno quindi seguire il programma; ma sarà possibile vedere X Factor anche sulla piattaforma streaming di Now TV, sia in diretta che in un secondo momento.

Per chi ha un po’ di pazienza, invece, sarà possibile seguire il programma in chiaro su TV8 a partire dal 21 settembre, tutti i mercoledì in prima serata.

X Factor 2022: le novità che ci attendono in questa edizione

Uno dei dati di cui la produzione di X Factor è certamente più felice riguarda il ritorno in sala del pubblico: 12 mila spettatori saranno infatti attesi all’interno dello studio Allianz Cloud di Milano nella fase delle Audition, da cui gli spettatori erano mancati nelle scorse edizioni causa Covid. Sicuramente sarà un’emozione anche per gli sfidanti in gara avere a che fare con il famoso “quinto giudice”.

Anche per questa edizione è stata confermata l’assenza della suddivisione in categorie “tradizionale”: via le distinzioni basate su età o sesso e niente divisioni tra gruppi e singoli. L’unica regola imposta ai giudici è quella di portare ai live almeno una band e almeno un solista, così che le squadre avversarie siano eterogenee ma bilanciate.

Come sappiamo, anche i giudici di questa edizione sono cambiati. Alcuni sono volti già noti nel programma, altri si cimenteranno nel ruolo per la prima volta, ma tutti sono più che conosciuti e amati dal grande pubblico: parliamo di Fedez, Ambra Angiolini, Rknomi e Dargen D’Amico. Chissà se questa nuova formazione sarà di successo: come sempre i cambi dietro il banco dei giudici fanno sempre scatenare il pubblico, a volte senza soddisfarlo pienamente. Ulteriore incognita, la conduzione di Francesca Michielin: nello studio di X Factor aleggia ancora la grande assenza di Alessandro Cattelan. Riuscirà la cantante a rendere giustizia al palco che l’ha portata alla fama? Sicuramente i suoi fan sono più che entusiasti di vederla calcare – seppur in veste differente – il palcoscenico del talent show.