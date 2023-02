Triptych: la trama della nuova serie tv su Netflix

Triptych è una nuova serie tv messicana che sta per debuttare sulla piattaforma di streaming Netflix. Una serie tv thriller investigativa che riuscirà a tenere gli spettatori con il fiato sospeso grazie alla sua trama, ispirata ad un fatto realmente accaduto

Triptych arriva su Netflix

È difficile riuscire a stare dietro a tutte le straordinarie uscite di Netflix. Il mese di febbraio è stato ricco di grandi novità, di nuovi titoli, di ritorni molto attesi e di bellissime sorprese. Il catalogo della piattaforma di streaming si è arricchito con numerosi titoli da non perdere, che riguardano sia nuovi film, che nuove serie tv, documentari e show. Gli utenti di Netflix non rimangono mai delusi, perché c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, qualche nuovo titolo da scegliere, per regalarsi un po’ di tempo di qualità davanti al piccolo schermo.

Una data sicuramente da segnare sul proprio calendario è mercoledì 22 febbraio 2023, giorno in cui verrà resa disponibile la nuova serie tv messicana di cui vi vogliamo parlare. Si tratta di Triptych – Trittico, una serie davvero molto particolare, ispirata ad un fatto realmente accaduto, che saprà tenere gli spettatori con il fiato sospeso durante tutti gli episodi di questa sua prima stagione. Si tratta di una produzione messicana, con una trama thriller investigativa.

Le tematiche su cui si è basata la regia di questa serie tv sono lo shock della scoperta, il bisogno della verità, i sospetto di un disegno criminoso davvero angosciante, gli inganni, le bugie e la continua ricerca di nuovi indizi. La serie tv è stata ideata da Leticia Lopez Margalli e farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming mercoledì 22 febbraio 2023. La prima stagione di questa nuova serie ha una trama davvero molto avvincente, che saprà ottenere il successo che merita e che regalerà agli spettatori numerosi colpi di scena. Il pubblico riuscirà ad immedesimarsi nella storia della protagonista, per quanto sia davvero angosciante, e insieme a lei compirà un percorso molto intenso, alla ricerca della verità, tra misteri e bugie che sono state raccontate nel corso della sua vita.

Triptych, la nuova serie tv di Netflix: la trama del thriller

“Quando viene a sapere di essere stata separata alla nascita dalle sue due sorelle gemelle, Rebecca intraprende un pericoloso viaggio per scoprire la verità sulle proprie origini” è la didascalia scelta da Netflix per raccontare la trama di questa nuova serie tv presto disponibile nel catalogo. Tre sorelle gemelle sono state separate alla nascita. Si tratta di un’imprenditrice, di una ballerina e di un’esperta forense di medicina legale. Le tre donne sono perfettamente identiche, ma sono anche molto distante. La trama si concentrerà sulla ricerca del motivo per cui sono state separate e di quello che si nasconde dietro un’apparente verità. La protagonista principale della serie dovrà compiere un viaggio particolarmente pericoloso per andare indietro nel tempo, nella sua vita, in modo da riuscire a capire le proprie origini e la verità che le è sempre stata negata, fin dal giorno in cui è nata.