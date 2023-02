Triptych è una nuova serie tv messicana che farà a breve il suo debutto su Netflix. Un thriller investigativo che sicuramente appassionerà gli spettatori, soprattutto quelli che amano questo genere.

Triptych arriva su Netflix: quando esce

Il mese di febbraio è stato ricco di grandi sorprese.

In queste settimane sono uscite tantissime novità sulle piattaforme streaming, in modo particolare su Netflix. Il catalogo del colosso dello streaming è diventato ogni giorno più ricco, con l’uscita di moltissimi nuovi titoli di film, serie tv, documentari e show, tutti da non perdere. La piattaforma non delude mai i suoi spettatori, che hanno sempre una grande scelta di titoli tra cui cercare, per una serata rilassante, magari in ottima compagnia.

Tra pochi giorni, più precisamente mercoledì 22 febbraio 2023, uscirà un nuovo titolo davvero molto interessante. Una produzione messicana che farà il debutto su Netflix proprio in questa data, con una trama thriller investigativa che sembra essere davvero molto avvincente e appassionante. Stiamo parlando della nuova serie tv messicana dal titolo Triptych – Trittico, che sicuramente riuscirà ad ottenere un grande successo tra gli spettatori proprio per via della sua trama tutta da scoprire.

Triptych su Netflix: di cosa parla la prima stagione

Triptych è una produzione messicana che farà a breve il suo debutto su Netflix, con una trama thriller investigativa. Lo shock della scoperta, la ricerca della verità, il sospetto di un atto criminoso davvero molto angosciante, gli inganni, sono alcune delle tematiche su cui è basata questa nuova serie tv, davvero molto avvincente. La serie tv è stata ideata da Leticia Lopez Margalli (Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse) ed è ispirata ad un caso di cronaca realmente accaduto. La trama parla di tre donne identiche ma apparentemente distanti tra loro: un’imprenditrice, una ballerina e un’esperta forense di medicina legale. Tre sorelle separate alla nascita, la cui storia sarà al centro della narrazione della serie. Il motivo della loro divisione sarà il punto principale della trama di Triptych. La protagonista della serie dovrà compiere un viaggio molto pericoloso indietro nel tempo, per riuscire a capire le proprie origini e la verità che le è stata negata fin dal momento della sua nascita. Un viaggio davvero molto profondo, che affronterà il mistero che si cela dietro la nascita di queste tre sorelle e dietro la loro separazione. Un caso realmente accaduto, tutto da scoprire, con una serie di misteri che nel corso della narrazione verranno inevitabilmente svelati, lasciando negli spettatori un senso di suspence ma anche una voglia fortissima di scoprire la verità. Sarà davvero difficile non immedesimarsi nelle sensazioni provate dalla protagonista, che farà di tutto per riuscire a comprendere quali sono le sue origini e quali siano le verità che le sono sempre state nascoste, fin dalla sua nascita. Il racconto di una storia molto profonda e ricca di misteri, che riuscirà a tenere il pubblico incollato al piccolo schermo, in attesa di arrivare alla verità insieme alla protagonista. La serie tv messicana uscirà ufficialmente su Netflix mercoledì 22 febbraio 2023.