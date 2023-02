Triptych arriva su Netflix: il cast della serie tv

Triptych è una nuova serie tv messicana che sta per fare il suo debutto su Netflix. Una serie thriller investigativa, molto avvincente e interessante. Scopriamo insieme chi sono i membri del cast di questa nuova serie tv.

Triptych, nuova serie tv su Netflix: il cast

“Quando viene a sapere di essere stata separata alla nascita dalle sue due sorelle gemelle, Rebecca intraprende un pericoloso viaggio per scoprire la verità sulle proprie origini” è la didascalia per raccontare la trama di Triptych, la nuova serie tv messicana in arrivo su Netflix. La serie sarà disponibile a partire da mercoledì 22 febbraio 2023 con la sua prima stagione e sicuramente appassionerà gli spettatori. Per il momento non è chiaro se ci sarà una seconda stagione, ma quello che è certo è che questa serie si ispira a fatti realmente accaduti.

Il ruolo della protagonista Rebecca è ricoperto dall’attrice Maite Perroni, che tramite i suoi profili social ha dichiarato di essere molto emozionata di poter condividere la data di rilascio che riguarda questa nuova produzione, che parla di tre donne identiche che si incontrano per scoprire per quale motivo sono state separate alla nascita.

Il resto del cast è composto da:

David Chocarro;

Flavio Medina;

Nuria Bages;

Ofelia Medina;

Ana Layevska;

Claudia Lobo;

Aldo Gallardo;

Daniella Valdez.

La serie tv è ideata da Leticia Lopez Margalli (Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse), che si è ispirata ad un caso di cronaca realmente accaduto.

La prima stagione di Triptych: di cosa parla

Triptych è una produzione messicana, che appassionerà gli spettatori grazie alla sua trama, che si basa sullo shock della scoperta della protagonista e la sua costante ricerca di una verità che le è sempre stata negata, in un quadro criminoso davvero angosciante. Si parlerà di inganni e bugie, ma la verità potrebbe essere realmente dietro l’angolo. Tre sorelle sono state separate alla nascita e per loro è arrivato il momento di scoprire la verità sulla loro separazione, in un percorso ricco di misteri. Sarà proprio Rebecca, la protagonista principale, a compiere un viaggio molto pericoloso alla ricerca di una verità che le è stata negata fin da quando è nata. Le tre donne sono un’imprenditrice, una ballerina e un’esperta forense di medicina legale. Tre donne identiche, in quanto gemelle, ma anche molto diverse tra loro e soprattutto molto distanti. Si dovranno rincontrare per riuscire a capire cosa è successo quando sono nate e il motivo per cui sono state separate. Dietro la loro storia si nasconde un grande mistero, da svelare e da comprendere, per arrivare alla verità. La protagonista di questa serie tv avrà modo di guardarsi dentro, di ripercorrere la sua vita, scandagliare il suo passato, per riuscire ad arrivare alle risposte di cui ha bisogno e di cui hanno bisogno anche le sue sorelle. Sarà un percorso intenso, difficile e anche molto pericoloso, perché non può sapere cosa si nasconderà dietro l’angolo, cosa si cela dietro il mistero che ha caratterizzato la sua intera vita, fin dal momento della sua nascita.