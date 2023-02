È un'attrice messicana, ma fa anche la cantautrice: Maite Perroni, classe 1983, è diventata famosa per il suo ruolo in Rebelde. Sta per diventare mamma.

Di professione fa l’attrice e la cantautrice, è nata nel 1983 ed è messicana: Maite Perroni Beorlegui (conosciuta semplicemente come Maite Perroni) è conosciuta per avere preso parte in Rebelde, Cuidado con el angel e in Mi pecado.

Che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Scopriamolo insieme.

Maite Perroni: la vita e la carriera dell’attrice e cantautrice

Nata il 9 aprile 1983 a Città del Messico sotto il segno dei Pesci, Maite Perroni ha attualmente 39 anni (è prossima ai 40). All’età di soli undici mesi si trasferisce con la famiglia nella città di Guadalajara. Maite Perroni è la maggiore di tre figli: i suoi fratelli più piccoli sono Adolfo e Francisco. I genitori, invece, si chiamano Javier Perroni e Maite Beorlegui.

Appassionata di recitazione sin da bambina, la giovane Perroni comincia a studiare la disciplina a Televisa, nel Centro de Educación Artistica: sono gli anni 2000. Da bambina comincia già ad apparire in diversi spot pubblicitari e in alcuni video musicali. Inoltre, partecipa anche come ballerina in uno spettacolo di Disney Channel.

La sua ambizione verso la recitazione è però sempre stata totalizzante, motivo per il quale ha fatto in modo e maniera di realizzare il suo sogno.

Prima di acquisire la maggiore notorietà, Maite Perroni ha recitato in varie opere teatrali, tra cui: Las cosas simples, Los enamorados, Usted tiene ojos de mujer fatal. È però il 2003 l’anno fortunato: l’attrice, infatti, entra nel cast della telenovela intitolata Rebelde, nella quale interpreta Lupita. In contemporanea a tale ingresso, Maite Perroni entra a fare parte del gruppo pop RBD.

La telenovela Rebelde è stata un successo enorme: tre stagioni, 440 episodi e conclusione nel 2006. L’anno successivo, nel 2007, Televisa decide di intraprendere un nuovo progetto, intitolato questa volta RBD: La Familia. Si tratta del primo spettacolo messicano girato interamente in alta definizione.

Nel 2008 Maite Perroni ha recitato nel ruolo di protagonista nella telenovela Cuidado con el angel, accanto all’attore William Levy. Seguono altri titoli, tra cui: Mi Pecado e Mujeres Asesisan 3, dove appare durante il sesto episodio, intitolato Las blancos viudas.

Sempre nel 2008 Perroni ha partecipato al suo quinto e ultimo tour mondiale con la band RBD (divenuta una delle principali band pop latine di maggiore successo), chiamato Gira Del Adiós.

La sua carriera si è arricchita di numerose esperienze che nel corso degli anni l’hanno portata a diventare un’attrice molto apprezzata dal pubblico. Tra i suoi progetti più recenti è bene ricordare: Sin ti no puedo (film, 2022), Oscuro desiderio (Oscuro deseo, serie-tv, 2020-in corso), Che fine ha fatto Sara? (serie.tv, 2022).

Nel 2023 Maite Perroni è nel cast della nuova serie-tv drammatica Netflix Triada: l’attrice per l’occasione ha pubblicato un frame della serie sul suo profilo Instagram.

La vita privata di Maite Perroni

Maite Perroni è molto attiva sui social media: il suo profilo Instagram (@maiteperroni), è seguito da quasi 12 milioni di follower, per un totale di 1919 post pubblicati. È solita alternare contenuti professionali a contenuti più semplici, in cui estrapola piccoli quadri di vita quotidiana o fotografie più professionali.

Maite Perroni ha un compagno: Andres Tovar P, di professione imprenditore. I due stanno per diventare genitori.