Treason: trama della miniserie con Charlie Cox

Treason è una nuova miniserie Netflix che vede protagonista un volto amato sia della piattaforma di streaming che dell’universo Marvel: Charlie Cox, noto per il suo ruolo di Daredevil / Matt Murdock nell’omonima serie tv sempre di Netflix e nei prodotti Marvel a essa annessi.

Questa volta però l’attore torna con un prodotto slegato dal mondo dei supereroi. Parliamo appunto della serie Treason disponibile sulla piattaforma di streaming dal 26 dicembre 2022.

Treason, Netflix: trama della miniserie

La trama della serie, che si compone di cinque episodi da circa 40 minuti ciascuno, è la seguente: Adam Lawrence, addestrato e istruito dall’MI6 con il progetto di diventare vice capo, si trova ad affrontare il ritorno inatteso di una figura del suo passato che sconvolgerà la sua vita attuale e i suoi piani futuri.

Il tutto, per giunta, mentre il capo dell’MI6 finisce per essere ricoverato in ospedale a causa di un sospetto avvelenamento. Mentre la situazione lavorativa del protagonsta si complica, ecco sbucare all’orizzonte Kara, una spia russa con cui l’uomo aveva una relazione complicata. La sua presenza rischia di gettare un’ombra sulle azioni passate di Adam. Adam è costretto a mettere in discussione tutto e tutti nella sua vita, dalle sue promettenti prospettive di carriera alla forza dei legami della sua famiglia.

Nasce uno strano rapporto tra lei, Adam e la moglie del protagonista, Maddy: i tre cercano di incriminarsi a vicenda mentre provano comunque a difendere le loro vite personali e le persone che amano di più.

La questione amorosa diventa centrale nella storia di Treason, ma non da meno sono i problemi dell’IM6: all’interno dell’organizzazione nasce il sospetto che qualcuno stia giocando sporco e in modo sleare e qualcuno arriva a ipotizzare che il traditore in questione possa essere proprio lo stesso Adam…

Treason: personaggi principali e fatti che hanno ispirato la storia

Come detto, Charlie Cox è il protagonista della storia, calato dunque nei panni dell’agente Adam Lawrence. A interpretare Kara Yerzova è invece interpretata da Olga Kurylenko, con la quale per altro Cox ha già lavorato in campo Marvel, giacché l’attrice ha ricevuto la parte di Taskmaster, personaggio che fa il suo esordio nel film Black Widow.

L’altro personaggio principale è senza dubbio la moglie di Andrew, che si ritrova catapultata in una situazione pregna di vecchi sentimenti che rischiano di distruggere la sua famiglia. A vestirne i panni è Oona Chaplin.

Per quanto riguarda la trama di Treason, il produttore della serie Matt Charman ha dichiarato di essersi ispirati ad agenti realmente incontrati in passato: “Quello che mi ha sempre colpito di coloro che fanno questo lavoro è quanto si inseriscano brillantemente nella vita di tutti i giorni – come sarebbe facile incontrarli a una festa o sedersi accanto a loro in metropolitana, scambiare due chiacchiere con loro e non sapere cosa fanno per vivere”. Tuttavia ha anche chiarato che, se la scintilla è nata da qualcosa di reale, il resto della storia è pura finzione e, anzi, che realizzare una serie tv basata su un’organizzazione impenetrabile come l’MI6 ha richiesto un certo grado di fantasia!