Conosciamo meglio Charlie Cox, molto noto per il suo ruolo in Daredevil ma attualmente impegnato nella serie Treason.

Charlie Thomas Cox è un attore britannico nato a Londra il 15 dicembre del 1982. Cox è principalmente noto al pubblico per la sua incursione nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Matt Murdock / Daredevil, ma conosciamolo meglio.

Charlie Cox: biografia e carriera

Come detto londinese di nascita, Charlie Cox è cresciuto nell’East Sussex. I suoi genitori sono Trisha e Andrew Cox, un noto editore, e Charlie è l’ultimo di cinque figli. Ha frequentato la Ashdown House di Forest Row e la Sherborne School di Sherborne, continuando poi i suoi studi già indirizzati verso lo spettacolo all Bristol Old Vic Theatre School, a Bristol.

La sua carriera decolla nel 2003 quando esordisce sul grande schermo nei film Dot the I.

Seguono poi le pellicole Cose da fare prima dei 30, Il mercante di Venezia e Casanova. Tuttavia il ruolo che lo porta alla popolarità è datato 2007: si tratta della parte di Tristan Thorn in Stardust. Seguono altri progetti per il piccolo e il grande schermo, ma anche per il teatro: nel 2010 esordisce sul palco de Comedy Theatre di Londra con The Lover e The Collection.

Gli amanti delle serie tv certamente lo associano anche al ruolo del duca di Crowborough nella serie Downton Abbey, ma anche per le sue numerose incursioni in alcune stagioni di Boardwalk Empire – L’impero del crimine.

La consacrazione definitiva alla fame avviene quando la Marvel gli affida il ruolo di Matt Murdock / Daredevil nella serie televisiva omonima che Netflix ha prodotto a partire dal 2015. Tale ruolo lo conduce anche a presenziare nei film Spider-Man: No Way Home e nella miniserie She-Hulk: Attorney at Law. Nel 2022 sempre Netflix lo ha coinvolto come protagonista nella serie tv thriller Treason.

Charlie Cox: relazione, famiglia, curiosità

La premessa quando parliamo della vita privata di Charlie Cox è la seguente: l’attore di Daredevil è davvero, davvero riservato. Basti pensare che non ha neppure un profilo su Instagram! Lui stesso ha infatti dichiarato di volersi tenere lontano da piattaforme analoghe, volendo rimanere concentrato sulla sua carriera e senza lasciar trapelare eccessivamente la sua vita privata sugli schermi. Una scelta certamente coerente con la sua indole riservata, ma anche anomala nel mondo dello spettacolo!

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore, comunque, sappiamo che Charlie Cox è sposato e ha due figli. Il matrimonio di Charlie è avvenuto nel 2018 e sua moglie si chiama Samantha Thomas. Non è un’attrice ma è comunque vicina al mondo dello spettacolo: difatti è presidentessa esecutiva della Bron TV. Sembra che i due si siano conosciuti proprio sul luogo di lavoro, quando erano entrambi coinvolti in progetti con la Marvel Television, sebbene in ruoli completamente differenti.

Charlie Cox con la sua famiglia vive in quel del Connecticut. Sui figli non si sa praticamente nulla, proprio per volontà dei genitori.

Sappiamo però che Charlie Cox è molto amico di alcuni attori seguitissimi dal pubblico come Chris Obi, Andrew Garfield, Robert Pattinson, Eddie Redmayne, Tom Hiddleston e Jamie Dornan e persino che è un gran tifoso dell’Arsenal F.C.!