Attrice e modella ucraina naturalizzata francese, è nota semplicemente con il nome Olga Kurylenko. Dopo una carriera passata a sfilare, la 43enne ha deciso di intraprendere la strada della recitazione, raccogliendo numerosi consensi e diventando volto di importanti progetti, tra cui 007.

Chi è Olga Kurylenko? La vita e la carriera dell’attrice

Nata a Berdjans’k (Ucraina) sotto il segno dello scorpione il 14 novembre 1979, Olga Kurylenko attualmente ha 43 anni. I suoi genitori (padre ucraino e madre russa), divorziano quando lei ha solo 3 anni e dopo la separazione Kurylenko continua a crescere accanto alla madre. Alla già difficile situazione del suo paese di nascita (l’Ucraina ai tempi era ancora annessa all’Unione Sovietica e la povertà era all’ordine del giorno), si unisce dunque una difficile situazione famigliare, data appunto dal divorzio dei genitori in tenera età.

A 7 anni Olga Kurylenko partecipa a un musical scolastico e all’età di 13 anni inizia a studiare danza. Durante un viaggio a Mosca un talent scout la nota e le propone un provino come fotomodella: la strada verso la rinascita è alle porte. Kurylenko accetta, il provino va bene e dopo due anni si trasferisce in Francia, pronta a intraprendere una nuova vita.

È proprio la Francia a regalarle l’inizio di carriera come fotomodella e modella; a soli 18 anni firma un importante contratto con l’agenzia Madison e inizia ad apparire nelle copertine più importanti, tra cui quelle di Marie Claire, di Vogue, di Elle e di tutto quel mondo “moda” a lei completamente nuovo.

Lavora con importanti brand di lingerie e di cosmetica, riscuotendo un enorme successo.

Dopo un lungo periodo di passerelle, riflettori e copertine, Olga Kurylenko nel 2005 decide di compiere un ulteriore passo, quello che l’ha portata a tuffarsi nel mondo della recitazione e che le ha permesso di diventare un’attrice.

Il suo debutto sul set avviene con L’Annulaire, film per il quale riceve anche un premio al Brooklyn International Film Festival. Recita anche in altre pellicole, tra cui: Quartier de la Madeleine, film diretto da Vincenzo Natali, ma appare anche nell’episodio corale Paris, je t’aime (2006) e nel film Hitman – L’assassino uscito nelle sale nel 2007.

Per chi non lo sapesse, Olga Kurylenko è stata anche una delle bond girl nei film di 007. In particolare, ha vestito i panni di Camille Montes in Quantum of Surace, uscito nel 2008.

Tra gli altri progetti a cui ha preso parte, è bene ricordare: Centurion (2010), There Be Dragons (2011), To the Wonder (2012), Oblivion (2013), Vampire Academy (2014), The November Man (2014), The Water Diviner (2014).

La vita privata di Olga Kurylenko

Nel 2000 Olga Kurilenko sposa il fotografo di moda francese Cédric van Mol, ma nel 2004 i due decidono di divorziare. Due anni dopo, nel 2006, sposa Damian Gabrielle, ma purtroppo la relazione ha vita breve, trovando fine solamente un anno dopo, nel 2007.

Nel 2015 Olga Kurylenko ha un figlio dall’attore e scrittore Max Benitz.

L’attrice ucraina si è mostrata molto colpita alla notizia dell’invasione russa nel suo territorio natale e ha sin da subito voluto condividere con il suo enorme pubblico (oltre che con la nazione, ovviamente), il suo grande sostegno e la sua più totale vicinanza.

Essendo un personaggio pubblico molto influente (il suo profilo Instagram conta quasi 780 mila follower), Olga Kurylenko si impegna quotidianamente per aiutare le zone colpite dalla guerra.