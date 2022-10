Tra Tom Brady e Gisele Bündchen è finita: l’annuncio

Anche le storie d’amore più belle possono giungere al termine. Questo è il caso del quaterback Tom Brady e della Super Top Model Gisele Bündchen, che, dopo 13 anni e due figli, hanno annunciato il divorzio. La coppia ha dato la notizia attraverso due comunicati molto simili condivisi nelle loro storie su Instagram.

Questa separazione va ad aggiungersi a molte altre di questo 2022, che da questo punto di vista, appare infausto.

Tom Brady e Gisele Bündchen divorziano dopo 13 anni: una separazione preannunciata

Ad ogni modo, questa separazione non è arrivata in modo inaspettato. Che la loro relazione fosse al capolinea era nell’aria già da qualche tempo. Lo stesso Brady – ha ricordato Vanity Fair – durante il suo intervento nel podcast condotto da Jim Gray “Let’s go” – aveva detto con un certo rammarico di non riuscire a dedicare sufficiente tempo alle persone a cui vuole più bene: “Negli ultimi 23 anni non ho festeggiato un Ringraziamento né un Natale con le persone che amo, non riesco a partecipare a matrimoni e nemmeno a funerali”, aveva spiegato a tale proposito.

L’annuncio della coppia sui social

Tom Brady, nell’annunciare il divorzio da Gisele ha comunque preso l’importante impegno di essere per i figli il miglior genitore possibile: “Siamo arrivati ​​a questa decisione in via amichevole e con gratitudine per il tempo trascorso insieme. Abbiamo ricevuto la benedizione di due bambini belli e meravigliosi che continueranno ad essere il centro del nostro mondo in ogni modo. Seguiteremo a impegnarci insieme come genitori per essere sempre sicuri che possano ricevere tutto l’amore e l’attenzione che meritano”.

Un impegno che è stato preso a piene mani anche dalla modella: “La mia priorità sono sempre stati e continueranno a essere i miei figli, che amo con tutto il cuore.

Continueremo a essere co-genitoriali per dare loro tutto l’amore, la cura e l’attenzione che meritano. La scelta di chiudere un matrimonio non è mai semplice ma noi ci siamo allontanati e nonostante sia ovviamente difficile attraversare questo momento, io mi sento fortunata per il tempo che abbiamo trascorso insieme”.