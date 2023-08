Scopriamo tutti i nuovi dettagli emersi sulla crisi e il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, compresi i presunti tradimenti. Roberto D’Agostino ha svelato qualche indiscrezione sulla coppia più chiacchierata di sempre.

Totti e Ilary: i nuovi dettagli sulla crisi e il divorzio

Quella del 2023 è stata un’estate piena di gossip, rotture e tradimenti. Lo ha affermato Roberto D’Agostino durante un’intervista che ha rilasciato a La Repubblica, in cui ha parlato anche della relazione tra Totti e Ilary. Il patron di Dagospia ha parlato di diverse love story finite a causa di tradimenti, che hanno tenuto gli appassionati di gossip con il fiato sospeso. Si è poi soffermato in modo particolare sul divorzio più eclatante, ovvero quello tra l’ex calciatore della Roma, Francesco Totti, e la conduttrice di Mediaset, Ilary Blasi. Dagospia era stato il primo sito a dare la notizia, che poi ha attirato l’attenzione di tutti i fan della coppia, che credevano che quel matrimonio fosse uno tra i più solidi tra i personaggi famosi. Invece sono uscite moltissime voci e indiscrezioni sul calciatore e la conduttrice, tanto da infiammare il mondo del gossip per diversi mesi. Si continua a parlare di Totti e Ilary, anche se ormai la rottura non è più una novità. D’Agostino ha rivelato che all’inizio, quando non vi erano ancora certezze sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, nessuno aveva il coraggio di parlarne apertamente e scrivere articoli sull’argomento, anche se le voci erano sempre più insistenti.

Totti e Ilary, le voci sui presunti tradimenti: nessuno parlava

La questione della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi era ormai palese a tutti nell’ambiente, ma nessuno aveva il coraggio di parlarne, soprattutto perché le voci si riferivano anche ai presunti tradimenti. Nessuno si voleva prendere la responsabilità di scrivere accuse così gravi nei confronti di Totti, idolo del mondo del calcio. D’Agostino ha spiegato che era evidente che i due non stessero più insieme, si notava dalle foto pubblicate, dai profili social e dal fatto che non erano quasi mai insieme. A Roma, in particolare, tutti ne erano al corrente, ma nessuno voleva scrivere di questi presunti tradimenti, per non parlare male del Popone. “Totti a Roma è sempre stato intoccabile” ha dichiarato D’Agostino. Lui, però, non si è fermato davanti a nulla e ha deciso di lanciare la notizia anche a costo rischiare. Fortunatamente è stato ben ripagato. “Io il dito tra moglie e marito ce l’ho messo. Sapevo che litigavano da tempo. Certo ho osato…ma si sa che la fortuna premia gli audaci: Francesco Totti mi ha fatto un assist perfetto quando ha rilasciato l’intervista al Corriere della Sera dicendo che aveva beccato dei messaggini sul cellulare della moglie, avvalorando così le notizie che avevo già pubblicato” ha dichiarato D’Agostino. Quella intervista al Corriere della Sera ha scoperchiato tutte le carte, facendo capire che era stata detta la verità e che tra Francesco Totti e Ilary Blasi era davvero finita da tempo, come tutti sapevano. Le accuse del calciatore avevano anche confermato le voci sui presunti tradimenti.