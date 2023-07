La separazione della coppia Ilary Blasi e Francesco Totti, e il mistero del Rolex sparito: una vicenda che getta un alone di mistero non solo sulle proprietà condivise dai due ex coniugi, ma anche sul loro rapporto, dopo la fine del loro matrimonio lungo 20 anni. Sarebbe quindi davvero scomparso un Rolex dal valore di 1 milione di euro? Scopriamolo insieme.

Mistero Ilary Blasi e Francesco Totti: il Rolex scomparso è un Daytona

Prima di tutto, è doveroso segnalare che, dopo la separazione tra le showgirl e l’ex capitano della Roma, sarebbero scomparsi ben cinque Rolex, facenti parte della preziosa collezione di orologi di Francesco Totti, ma posti in “affido condiviso” dai giudici, in vista dell’udienza definitiva.

Stando a quanto fa sapere il Corriere della Sera, Ilary Blasi avrebbe dovuto riportare i preziosi Rolex, presso la cassetta di sicurezza cointestata con l’ex marito, tutti i preziosi: in effetti la nota conduttrice de L’Isola dei Famosi, ne sarebbe già in possesso da oltre un anno, e li indossasse senza problemi.

La donna però, assente all’udienza del 12 luglio (perché in vacanza in Brasile con il nuovo fidanzato Bastian Muller), avrebbe affermato di non essere in possesso di 5 Rolex, bensì di “Due, massimo tre orologi…” Dove starà la verità?

Gioielli e borse preziosi mancano all’appello

Quasi per ripicca, poi, sempre durante la stessa udienza, sembrerebbe che Ilary Blasi abbia anche ha inoltre denunciato la sparizione di borse e gioielli di cui non si era accorta prima. La gran parte dei preziosi, di certo, era stata ritrovata nei ripostigli della maestosa villa dell’Eur, dove l’ex giallorosso li aveva nascosti per ripicca, dopo essersi accorto del “furto” degli orologi. Ma sembrerebbe, a detta della Blasi, che manchino ancora molti oggetti di sua proprietà all’appello. Il mistero si infittisce: anche se infatti, i due ex coniugi cercano di vivere le loro vite in modo pacifico e nel rispetto reciproco, sembrerebbero sempre più accese le ripicche, dalle quali comunque entrambi cercano attentamente di lasciar fuori i loro tre figli.

Una famiglia come tante, un divorzio sofferto

Le indiscrezioni circa un primo allontanamento tra la bella Ilary Blasi e il pupone Francesco Totti, sono risalenti addirittura al 2021: la coppia però, molto attenta alla propria privacy sebbene sempre posta sotto mille riflettori, si è affrettata a negare tutto.

Ma, nell’estate del 2022, la notizia è stata resa nota e anche confermata dai due ex, complici soprattutto le prime uscite di Totti con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. La ragazza, che somiglia vagamente ad Ilary, avrebbe conosciuto Francesco in un momento in cui la sua relazione con la Blasi si trovava già in crisi.

Certamente, i due cercano di mantenere i rapporto distesi e collaborativi (per quanto possibile), dividendosi il tempo da passare coi loro tre figli, ed organizzando, alternandosi, vacanze e tempo libero.

Di recente abbiamo visto la bella Chanel Totti in vacanza col papà e con Noemi: la ragazza continua però, anche in California, a rivolgere dolci pensieri a mamma Ilary.

E proprio mamma Blasi, lo scorso anno, avrebbe organizzato uno splendido safari in Africa, non appena giunta la notizia della rottura.

Come finirà la diatriba Totti-Ilary tra case, beni preziosi e gioielli da spartirsi? Sicuramente presto avremo nuovi sviluppi!