Da qualche settimana a questa parte la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivata sulla bocca di tutti, eppure, come ormai è noto, c’è una voce che si è diffusa con altrettanta insistenza: si tratta della presunta relazione tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi, una relazione che i diretti interessati non hanno ancora confermato.

In queste ultime ore, inoltre uno scatto nel quale Francesco Totti è stato immortalato con una donna ha letteralmente scatenato i social, tanto che in moltissimi hanno sostenuto che il volto “misterioso” fosse Noemi. In realtà non è affatto così. L”ex calciatore infatti, nella foto sta baciando nientemeno che Ilary.

Totti e Noemi, è arrivato il bacio? Nulla è come sembra…

Lo scatto che è stato condiviso in un profilo Instagram chiamato Noemi Bocchi, non ritrae l’ex calciatore con la presunta nuova fiamma.

Facendo delle ricerche più approfondite con i motori di ricerca, è possibile accorgersi che si tratta di una foto risalente addirittura al 2018. Insomma, i tempi della separazione erano ancora lontani…

Fioccano i profili fake a nome “Noemi Bocchi”

La foto incriminata non è stata naturalmente pubblicata da Noemi, ma da uno dei tanti profili falsi che sono spuntati su Instagram quando lo scoop della separazione ha preso piede.

La vera Noemi Bocchi (Noemib_8), ha infatti un account privato che conta poco più di 3000 follower.