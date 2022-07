Alex Nuccetelli, che per primo presentò Francesco Totti e Ilary Blasi, ha confessato che secondo lui l’ex Capitano della Roma avrebbe cercato di far funzionare le cose con la showgirl e altri retroscena sulla fine della storia d’amore.

Alex Nuccetelli: la confessione su Ilary e Totti

Il Pr Alex Nuccetelli fa da sempre parte del mondo dello spettacolo ed è proprio suo il merito di aver presentato Ilary Blasi a Francesco Totti circa 20 anni fa. Il resto è storia: dopo un grande amore, l’arrivo di tre figli e un matrimonio da sogno, i due hanno annunciato la fine della loro storia con due comunicati ufficiali e disgiunti.

Secondo Nuccetelli però, sarebbe stata Ilary a volere di più il divorzio: “Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato”, ha dichiarato Nuccetelli, e ancora: “Hanno aspettato che Ilary terminasse l’Isola.

Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vati legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto per i rispettivi attuali compagni, penso”.

y La confessione su Noemi Bocchi

L’ex marito di Antonella Mosetti ha svelato anche alcuni retroscena su Noemi Bocchi, la donna con cui da alcuni mesi – nella più totale segretezza – Francesco Totti farebbe coppia fissa. “Diciamo che si sono conosciuti ad una serata che avevo organizzato io.

Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui”, ha dichiarato Nuccetelli che, come altri, ha sottolineato l’evidente somiglianza tra la donna e Ilary.