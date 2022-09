Nuovi dettagli sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex coniugi più amati di Roma sono arrivati ai ferri corti a causa degli alimenti. La conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe chiesto 37mila euro, ma il Capitano non ha ceduto.

Totti e Ilary: è guerra sugli alimenti

Secondo il Corriere della Sera, Francesco Totti e Ilary Blasi sono arrivati alla separazione consensuale in Tribunale perché nel corso della giudiziale hanno avuto problemi sugli alimenti. Pare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi abbia chiesto all’ex marito 37mila euro, 20 per lei e 17 per i tre figli Christian, Chanel e Isabel. Il Capitano non ha accettato, offrendole solo 7mila euro per il mantenimento dei tre figli.

Ad Ilary, ovviamente, non avrebbe versato neanche un euro.

Ilary esagera e Totti non cede

La Blasi ha rimandato al mittente i ‘miseri’ 7mila euro e la battaglia sugli alimenti si è spostata in tribunale. La separazione, da consensuale, si è trasformata in giudiziale e adesso gli ex coniugi dovranno attendere 6/7 mesi prima di concludere la faccenda. Nel frattempo, sembra che Ilary abbia deciso di riprendersi le borse che Totti le avrebbe nascosto, così come lui ha fatto con i Rolex.

La separazione si sposta in tribunale

La separazione giudiziale di Totti e la Blasi non li vedrà solo discutere degli alimenti, ma anche delle proprietà. In teoria, Francesco dovrebbe liquidare Ilary per quel che riguarda le quote delle due società Number Five e Società Sportiva Sporting. Poi ci sarebbero da dividere gli immobili, che sono già intestati all’uno o all’altra. La conduttrice possiede un appartamento a Milano, uno a Roma, due garage e la nuda proprietà su una porzione della villa coniugale. Il Capitano, invece, è intestatario di della villa all’Eur, della casa a Sabaudia, di un villino nel quartiere Axa, un altro appartamento a Roma, due magazzini e due garage.