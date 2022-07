Il nonno di Tommaso Stanzani, fidanzato dell’ex gieffino ed influencer Tommaso Zorzi, è morto. L’ex ballerino di Amici ha pubblicato due foto tra la storie di Instagram e oltre alle condoglianze sono arrivate anche le critiche nei confronti del fidanzato.

Tommaso Zorzi, morto il nonno del fidanzato: polemiche sul web

Il motivo delle polemiche è legato al fatto che Tommaso Zorzi si trovava in spiaggia in Sicilia e documentava tutto sui social. Da una parte Stanzani condivideva una foto che immortala lui e il nonno scrivendo: “Ciao nonno“, dall’altra invece Zorzi pubblicava storie su Instagram in cui diceva: “Ho sviluppato una sorta di narcolessia sicula, sto dormendo e basta. Anche se sono in spiaggia, dormo, arrivo a casa e dormo.

Tutto bene, oggi vado in spiaggia a fare un’altra dormitina. Avevo bisogno di questa vacanza“.

Zorzi è finito sotto attacco

L’idea che Tommaso Zorzi fosse in vacanza mentre il fidanzato soffriva per la perdita del caro nonno ha fatto scatenare gli haters che si sono scagliati contro di lui. Tra i tanti commenti, uno in particolare ha dato molto fastidio a Zorzi: “Ha parlato della nonna morta in una rsa per 6 mesi asciugando tutti con la storia della lasagna, muore il nonno del fidanzato e si fa le stories ironiche in spiaggia.

Non so in che stati siano i rapporti tra i due (mi auguro deteriorati a questo punto) ma una cosa così fa schifo”.

La risposta dell’ex gieffino

L’ex gieffino ha risposto a questo commento su twitter scrivendo: “Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un’altro lutto. Lo squallore non si ferma neanche di fronte alla morte. Io e Tommy abbiamo un rapporto talmente vero che, pensa un po’, non si misura in instastories“.