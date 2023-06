Le prime tre stagioni di Tom Clancy’s Jack Ryan hanno ottenuto un successo davvero incredibile. A distanza di soli sei mesi, sta per uscire la quarta stagione della serie tv, che sarà anche l’ultima.

Tom Clancy’s Jack Ryan stagione 4: data di uscita

Dopo il successo delle prime tre stagioni, Tom Clancy’s Jack Ryan è pronto a tornare sul piccolo schermo, con nuovi episodi tutti da scoprire. La quarta stagione sta per uscire su Prime Video e sarà anche l’ultima per questa serie tv particolarmente seguita. La data ufficiale di debutto della quarta stagione, a soli sei mesi di distanza dall’ultima andata in onda, è il 30 giugno 2023. La piattaforma di streaming di Amazon ha rilasciato il trailer ufficiale, che anticipa diverse scene delle avventure finali del protagonista, che è interpretato da John Krasinski. La stagione finale sarà formata da sei episodi, che verranno rilasciati due per volta con cadenza settimanale, fino al grande finale previsto per il 14 luglio 2023. Un finale che si dice sarà davvero epico. Nella quarta e ultima stagione di Jack Ryan, il protagonista dovrà affrontare quella che sarà la sua missione più pericolosa e difficile di sempre, in cui dovrà combattere contro un nemico che minaccia la sicurezza nazionale sia dall’interno che dall’esterno. Promosso a Vice Direttore Aggiunto della CIA, Jack Ryan deve svelare una rete di corruzione interna all’agenzia. Durante la sua inchiesta, si imbatte in una serie di operazioni segrete che potrebbero compromettere la sicurezza del Paese. Seguendo le tracce della corruzione, Jack Ryan e il suo team si rendono conto che la situazione è ancora più grave del previsto. Scoprono l’alleanza tra un cartello della droga e un’organizzazione terroristica, che mostra quanto la cospirazione sia vicina a loro, mettendo in dubbio la fiducia del protagonista nel sistema che ha sempre difeso e servito.



Tom Clancy’s Jack Ryan stagione 4: il cast

Il cast completo della serie tv è composto da John Krasinski nel ruolo di Jack Ryan, Wendell Pierce nei panni di James Greer, Michael Kelly come Mike November, e Betty Gabriel nel ruolo di Elizabeth Wright, Acting Director della CIA, con Abbie Cornish di nuovo nei panni di Cathy Mueller. Si uniscono al cast per questa nuova stagione Michael Peña nei panni di Domingo Chavez e Louis Ozawa nel ruolo di Chao Fah. Jack Ryan di Tom Clancy è coprodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television, con gli executive producer Allyson Seeger, Andrew Form, John Krasinski, Brad Fuller, Michael Bay e John Kelly. A loro si uniscono come executive producer della quarta stagione Tom Clancy e David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell di Skydance Television insieme a Vaun Wilmott, Mace Neufeld e Carlton Cuse. L’appuntamento con l’uscita della serie tv è previsto per venerdì 30 giugno 2023, con i primi due episodi, che verranno seguiti dagli altri quattro, a cadenza settimanale.