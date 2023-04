Prime Video, cosa uscirà a maggio 2023? Le novità

Manca ormai meno di una settimana al mese di maggio. In questi giorni saranno resi noti i principali film e serie televisive in uscita sulla piattaforma streaming Prime Video.

Film in uscita a maggio 2023 su Prime Video

Come ogni mese Prime cerca di offrire ai propri abbonati i migliori film e le migliori serie televisive, anche perché la concorrenza con le altre piattaforme di streaming, come Netflix e Disney Plus, è sempre feroce. Non abbiamo ancora la lista di film in uscita a maggio, vediamo quindi i film in uscita in questi ultimi giorni di aprile.

27 aprile : “ Moschettieri del Re “. In questo film D’Artagnan, Aramis, Athos e Porthos, non sono più moschettieri ma, ognuno di loro, ha intrapreso una strada diversa. A un certo punto però tutti e quattro vengono convocati dalla Regina Anna per salvare il Paese dal corrotto cardinale Mazzarino e dal suo braccio destro. Tra azioni eroiche e tragicomiche, gli ex moschettieri si troveranno a dover indossare nuovamente le uniformi per salvare la Francia.

: “ “. In questo film D’Artagnan, Aramis, Athos e Porthos, non sono più moschettieri ma, ognuno di loro, ha intrapreso una strada diversa. A un certo punto però tutti e quattro vengono convocati dalla Regina Anna per salvare il Paese dal corrotto cardinale Mazzarino e dal suo braccio destro. Tra azioni eroiche e tragicomiche, gli ex moschettieri si troveranno a dover indossare nuovamente le uniformi per salvare la Francia. 30 aprile: “La ragazza di Stillwater”. In questo film troviamo Bill Baker, un operaio disoccupato del settore petrolifero che vive in Oklahoma. Bill ha una figlia che, da diverso tempo, è detenuta in un carcere a Marsiglia per omicidio. Lei però si è sempre dichiarata innocente.

Serie televisive in uscita a maggio 2023 su Prime Video

Anche per quanto riguarda le serie televisive non abbiamo ancora l’elenco di quelle che usciranno su Prime Video per il mese di maggio. Vediamo insieme cosa uscirà in questi ultimi giorni di aprile:

21 aprile : “ Inseparabili – Dead Ringers “. Lo scorso 21 aprile è uscita la serie televisiva con l’attrice Premio Oscar Rachel Weisz, nel doppio ruolo di Beverly e Elliot Mantle, due gemelle che condividono tutto, droghe, amanti, e il desiderio di portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne, spingendosi addirittura oltre i confini dell’etica medica.

: “ “. Lo scorso 21 aprile è uscita la serie televisiva con l’attrice Premio Oscar Rachel Weisz, nel doppio ruolo di Beverly e Elliot Mantle, due gemelle che condividono tutto, droghe, amanti, e il desiderio di portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne, spingendosi addirittura oltre i confini dell’etica medica. 28 aprile: “Citadel“. Attesissima serie televisiva di spionaggio. Tutto inizia con la caduta, otto anni prima, di Citadel, l’agenzia indipendente di spionaggio internazionale, nata per difendere la sicurezza di tutti. L’agenzia è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione in grado di controllare il mondo. I ricordi degli agenti Mason Kane e Nadia Sinh sono stati cancellati, loro però sono riusciti a salvarsi. Entrambi da allora sono rimasti nascosti, vivendo la propria vita con nuove identità e ignari del proprio passato. Un giorno Mason viene rintracciato da un ex collega di Citadel a cui serve aiuto per fermare Manticore. Mason accetta e va alla ricerca di Nadia. Le due spie intraprendono così una missione che li porta in giro per il mondo per fermare Manticore. Inoltre devono fare i conti con un rapporto costruito su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

Prime Video: come usufruire del servizio

Per poter vedere tutti i film e le serie televisive su Prime Video è necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime su Amazon. Una volta iscritti si può scegliere tra due tipi di abbonamento, quello annuale a 49,99 euro, oppure quello mensile a 4,99 euro.