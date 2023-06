Anche nel mese di giugno 2023, come tutti i mesi, moltissimi titoli di film, serie tv, documentari e show verranno cancellati da Prime Video. Il catalogo è in continuo aggiornamento ed è arrivato il momento di dire addio ad alcuni titoli.

Prime Video e i titoli in scadenza a giugno 2023

Anche nel mese di giugno 2023, come tutti gli altri mesi, il catalogo della piattaforma di streaming Prime Video andrà ad arricchirsi con tantissime novità, dando spazio a nuovi titoli di film, serie tv, documentari e show che conquisteranno il pubblico. Pur essendoci tantissime novità in previsione sulla piattaforma, ci saranno anche moltissimi titoli a cui gli abbonati dovranno dire addio, perché verranno cancellati. I telespettatori hanno ancora poco tempo per recuperare i film, le serie tv, i documentari e gli show che non hanno ancora visto, se sono tra i titoli che andremo ad elencare. Ci sono già state diverse cancellazioni nella prima parte del mese, ma i cambiamenti andranno avanti fino alla fine. Nel mese di giugno 2023 le novità su Prime Video non mancheranno. La piattaforma di streaming è pronta a stupire tutti i suoi abbonati, come continua a fare, con tanti nuovi titoli che sicuramente riusciranno a conquistare il pubblico. Sarà un mese ricco di novità, ma anche ricco di scadenze. Andiamo a scoprire insieme quali sono i titoli in scadenza nei prossimi giorni di giugno.

Prime Video, titoli in scadenza il 15 giugno 2023

I titoli in scadenza il 15 giugno 2023 sono:

The Giver – Il mondo di Jonas – film;

Weekend – film.



Prime Video, titoli in scadenza il 16 e 17 giugno 2023

I titoli in scadenza il 16 e 17 giugno 2023 sono:

Playing God – film;

Conan the Barbarian – film.



Prime Video, titoli in scadenza il 18 e 19 giugno 2023

I titoli in scadenza il 18 e il 19 giugno 2023 sono:

Brooklyn’s Finest – film;

Tracers – film;

Copshop – Scontro a fuoco – film.



Prime Video, titoli in scadenza il 20 giugno 2023

I titoli in scadenza il 20 giugno 2023 sono:

Home of the Brave – Eroi Senza Gloria – film;

Vite segrete – film;

Dear White People – film.



Prime Video, titoli in scadenza il 22 giugno 2023

I titoli in scadenza il 22 giugno 2023 sono:

Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans – film;

La Cena Perfetta – film.



Prime Video, titoli in scadenza il 23 giugno 2023

I titoli in scadenza il 23 giugno 2023 sono:

Il lupo e il leone – film;

Magical Girl Site – serie anime.



Prime Video, titoli in scadenza il 25 giugno 2023

I titoli in scadenza il 25 giugno 2023 sono:

Strike Force – serie tv;

Ghiaccio – film.



Prime Video, titoli in scadenza il 26 giugno 2023

I titoli in scadenza il 26 giugno 2023 sono:

Come Play – Gioca con me – film;

Zeta Virus – film;

Destini infranti – serie tv.



Prime Video, titoli in scadenza il 27 e il 29 giugno 2023

I titoli in scadenza il 27 e il 29 giugno 2023 sono:

L’incarico – serie tv;

Songbird – film.



Prime Video, titoli in scadenza il 30 giugno 2023

