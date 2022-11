Tiziana Rivale è una cantante italiana, che ha iniziato la sua carriera da giovanissima. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata e sul suo lavoro nel mondo della musica.

Tiziana Rivale: la vita privata e la malattia

Tiziana Rivale, il cui vero nome è Letizia Oliva, è nata a Formia il 13 agosto 1958. La cantante ha 64 anni ed è alta 182 centimetri. È una compositrice italiana molto apprezzata. Quando era piccola si è avvicinata al mondo della musica ascoltando artisti come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Aretha Franklin. Ha iniziato a cantare quando aveva 11 anni e ha partecipato a diverse gare canore. Dopo aver conseguito il diploma, si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza e si è laureata con 110 e lode.

Poi, però, ha deciso di trasformare la sua passione per il canto nella sua carriera, che è stata ricca di successi. Tiziana Rivale è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e ha sempre preferito mantenerla lontana dai riflettori. Non è mai stata al centro del gossip e non ci sono informazione sul marito e su eventuali figli.

Negli ultimi anni molti fan si sono chiesti quale fosse la presunta malattia della cantante e si sono chiesti che fine avesse fatto, visto che non si era più parlato di lei.

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 1983, la donna era sparita dalle scene per diverso tempo. Non ci sono, però, informazioni su questa presunta malattia e sembra che i motivi del suo allontanamento dalle scene siano altri. “Se non fossi stata forte, dopo tutto quello che mi hanno fatto passare, mi sarei suicidata” aveva rivelato la cantante a Spy, di Alfonso Signorini, svelando alcuni dettagli di un momento difficile della sua carriera. Quando Carlo Conti l’ha voluta tra i concorrenti di Tale e Quale Show, la sua carriera ha preso una nuova svolta. “Negli ultimi anni ho lavorato molto all’estero. Il fatto che Carlo Conti abbia insistito per farmi tornare mi riempie il cuore di gioia: i miei fans sanno tutto di me, gli addetti ai lavori sanno molto meno” ha dichiarato. “Qui nessuno ha scritto cosa è avvenuto fuori dall’Italia, dalla Polonia alla Finlandia, dove in questi anni sono stata accolta da ospite d’onore ho inciso colonne sonore, ho proposto i miei brani dance” ha aggiunto.

Tiziana Rivale: la carriera nella musica

Tiziana Rivale ha iniziato la sua carriera quando era giovanissima. Ha fatto tanta gavetta, partecipando a vari concorsi, molti dei quali li ha vinti. Ha formato la rockband Rockollection, con cui ha girato le discoteche italiane ed europee. Nel 1981 ha pubblicato il suo primo prodotto discografico, Tiziana Ciao, 45 giri Addio Beatles/Meglio Charlot. La svolta è arrivata nel 1983, quando ha partecipato al Festival di Sanremo, vincendo con il brano Sarà quel che sarà. La cantante ha iniziato ad esibirsi sui palchi più importanti, viaggiando per il mondo e andando anche in America. La sua discografia è ricca di canzoni di successo. Nel 1986 ha pubblicato Contatto, il suo secondo disco. Dal 1988 al 1992 ha vissuto a Los Angeles, dove ha inciso l’album Destiny. In seguito è tornata in Italian e nel 1996 ha pubblicato l’album Con tutto l’amore che c’è. Due anni dopo è uscito Angelo Biondo. Nel 2008 è tornata sulle scene musicali, con un nuovo genere. Si era avvicinata alla dance e alle sonorità anni ’80, pubblicando i singoli Aah e Flame per l’etichetta Flashback Records. Nella sua discografia ci sono anche i dischi Mystic Rain e True. Nel 2015 ha pubblicato l’album Babylon 2015 e nel 2017 un doppio cd che racchiude la ristampa del disco Contatto. Nel 2019 è stata una concorrente di Tale e Quale Show.