Chi è Carlo Conti: età, moglie, sanremo, altezza

Carlo Conti ha iniziato la sua carriera esordendo in radio, per poi approdare alla conduzione di svariati programmi televisivi tra cui ben tre edizioni del Festival di Sanremo.

Carlo Conti

Il conduttore televisivo Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo 1961 e, dopo gli studi liceali in ragioneria, insegue la sua passione per la radio.

Lavora così per numerose emittenti locali per poi fondarne una propria nel 1977, Radio Firenze Nova. Grazie alla sua esperienza in radio conosce Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, formando con loro il trio “Fratelli d’Italia” che porta a teatro degli sketch comici che ottengono grande successo.

Il 1985 è l’anno del suo esordio in Rai, dove conduce il programma musicale “Discoring“. Un’altra trasmissione in questo peridoo che ottiene grande successo e fa conoscere a tutti il nome di Carlo Conti è “Vernice fresca“, in onda sulla rete Cinquestelle.

In seguito saranno numerosi gli spettacoli televisivi a lui affidati, come il programma per ragazzi “Big!”; i game show “Cocco di mamma” e “In bocca al lupo”; l’anteprima di “Miss Italia” per poi approdare dopo qualche anno alla conduzione del programma principale.

Gli anni Duemila sono i più prolifici nella carriera di Conti. Conduce i programmi: “Domenica In”; inizia la storica trasmissione “I raccomandati”; “Miss Italia nel mondo”; il Capodanno della Rai “L’anno che verrà”.

Dal 2006 inoltre inizia a condurre il quiz “L’eredità”, sostituendosi ad Amadeus. Carlo Conti ha inoltre condotto e diretto artisticamente il Festival di Sanremo per ben tre edizioni di fila: dal 2015 al 2017.

Non solo conduttore ma anche attore, Carlo Conti ha recitato anche in piccoli ruoli al cinema. Ad esempio ha partecipato ai film: “I laureati” di Pieraccioni e varie comparse in altri film dell’amico; “Paparazzi” di Neri Parenti e “Se sei così ti dico sì” di Eugenio Cappuccio.

Vita privata

Il conduttore Carlo Conti ha perso il padre per un tumore ai polmoni quando aveva solo 18 mesi: è cresciuto quindi con la madre e con i nonni. Nel 2002 poi è venuta a mancare anche la madre Lolette. Molto riservato per il resto sulla sua vita privata, si sa che il conduttore ha sposato nel 2012 Francesca Vaccaro, che svolge la professione di costumista. Da lei ha avuto suo figlio Matteo, nato nel 2014. Riguardo l’amore per sua moglie, Conti ha dichiarato: