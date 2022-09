Spiderman Homecoming: trama e cast

Spiderman Homecoming è il primo film della Marvel che vede Tom Holland nei panni del protagonista, ovvero del supereroe Spiderman, dopo il suo debutto nel ruiolo in Captain America: Civil War.

Spiderman Homecoming: trama del film

Spiderman Homecoming è una pellicola del mondo Marvel molto particolare, che ci mostra Peter Parker nella sua fase adolescenziale, alle prese tanto con il mondo degli eroi quanto con quello del liceo: un mix vincente per il telespettatore ma non facile da gestire per il protagonista.

Il giovane Spiderman è frustrato dall’essere tenut fuori dalle imprese degli Avengers: per Tony Stark la sua strada è ancora lunga ed è ancora troppo inesperto per essere coinvolto nel team ufficiale. Dapprima confinato alle piccole “imprese” per la salvaguardia del quartire, Peter decide che è ora di rimboccarsi le maniche, pur contro il parere del suo mentore e sotto lo sguardo apprensivo e preoccupato di sua zia May.

La questione in Spiderman Homecoming si complica quando compare all’orizzonte un pericolo nemico dal nome Avvoltoio, dotato di un’armatura alata molto pericolosa.

Nonostante Iron Man provi a dissuaderlo dal portare avanti le sue indagini, Peter Parker è ormai deciso a portare la missione a compimento, specie per proteggere i suoi compagni di scuola: Michelle, di cui si invaghirà, e Ned, suo migliore amico.

Spiderman Homecoming: il cast completo

Veniamo, ora al completo di Spiderman Homecoming, con relativi personaggi interpretati. I protagonisti sono senza dubbio due attori molto amati, sebbene forse da un pubblico appartenente a generazioni differenti: da un lato troviamo infatti il giovane ma ormai molto famoso Tom Holland nelle vesti di Peter aka Spiderman, dall’altra l’intramontabile Michael Keaton come Adrian Toomes, ovvero l’Avvoltoio.

In Spiderman Homecoming vediamo anche un’altra giovane attrice seguitissima sui social, ovvero Zendaya nei panni di Michelle MJ Jones. Sempre tra i protagonisti abbiamo Jon Favreau nei panni di Harold “Happy” Hogan, Donald Glover in qualità di Aaron Davis, Marisa Tomei come la zia May Parker e chiaramente Robert Downey Jr nei panni – o meglio nell’armatura – di Iron Man (Tony Stark). Proprio per via della presenza di quest’ultimo, vediamo comparire sulla scena a livello secondario anche Gwyneth Paltrow ancora una volta nel ruolo di Virgiani Pepper Potts.

Troviamo poi Kerry Condon nelle veste di F.R.I.D.A.Y, Jacob Batalon come migliore amico di Peter cioè Ned, LAura Harrier come Liz e Tony Revolori che impersona Eugene “Flash” Thompson.

Ad apparire sulla scena per la gioia dei fan Marvel è anche Chris Evans come Capitan America. Impossibile non citare, infine, il cameo di Stan Lee che fa la sua comparsa nei panni di Gary, abitante del Queens.

Spiderman Homecoming è il primo di tre film che vedono Tom Holland al centro della scena: seguono infatti Spiderman: Far From Home e Spiderman: No way Home, ma vediamo l’attore in questo ruolo anche in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non è chiaro se Holland tornerà anche in futuro a interpretare Peter Parker: No way Home sembra, allo stato attuale, l’ultimo film in programma nel mondo Marvel per lui.