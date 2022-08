Settembre è alle porte e presto molte serie tv, film e documentari verranno eliminati dalla lista di Netflix. In attesa delle nuove uscite, potete approfittare di quest’ultima settimana di agosto per guardare alcuni titoli che presto verranno cancellati dalla piattaforma streaming.

Titoli in scadenza a settembre 2022

Per settembre sono in arrivo tantissime nuove uscite su Netflix sia per quanto riguarda le serie tv sia per quanto riguarda i film. Nel frattempo però per il colosso dello streaming è arrivato il momento di aggiornare il catalogo togliendo alcuni titoli e facendo uscire di nuovi già dai primi di settembre. Tante novità sono in arrivo soprattutto per chi attende nuove stagioni delle loro serie tv preferite.

Cosa scade a settembre?

Titoli in scadenza a settembre 2022: quali titoli verranno eliminati? Quando?

21 agosto

-Annabelle 2: creation

-Tutto su Nina

Annabelle 2 racconta la creazione vera e propria della bambola malefica. Infatti si tratta di un prequel e non di un sequel come molti credono. Il creatore è Samuel Mullins, un padre di famiglia che perde tragicamente la figli in un incidente d’auto. Dopo alcuni anni lui e la moglie decidono di ospitare una suora e sei bambine che involontariamente scateneranno la maledizione della bambola assassina che le perseguiterà.

Di tutt’altro genere è Tutto su Nina in quanto si tratta di una commedia che racconta la storia di una giovane cabarettista di successo. La sua vita privata però è un disastro ma grazie ad un0opportunità lavorativa incontra una persona che le farà cambiare idea sull’amore.

22 agosto

-Tomb raider

-Mr.Robot

Tomb Raider è un reboot della saga ispirata alla serie che narra le avventure dell’esploratrice Lara Croft. Un film di avventura molto avvincente che spiega tutti i passaggi riguardanti la ricerca del padre che lei crede ancora vivo. Mr. Robot invece è una serie tv thriller del 2015 che ha avuto grande successo. Elliot Anderson è un tecnico informatico che lavora per una multinazionale di sicurezza informatica. La sua vita viene sconvolta dall’incontro con Mr. Robot che vuole attaccare la sua multinazionale e liberare il mondo dai potenti.

23 agosto

-Addio fottuti musi verdi

-Una notte da leoni 2

Addio fottutissimi musi verdi è una commedia italiana realizzata dal gruppo di comici napoletani The Jackal. Mette in scena la storia di Ciro, interpretato da Ciro Priello, che insoddisfatto del suo lavoro decide di inviare il suo curriculum nello spazio. Inaspettatamente viene chiamato e inizia a lavorare per gli alieni ma non sa che questi hanno in mente un piano per potrebbe distruggere il mondo intero. Una notte da leoni 2 è il sequel di Una notte da leoni, una commedia americana di successo che vede protagonisti lo stesso gruppo di amici. Dopo l’addio al celibato a Las Vegas, si dirigono a Bangkok dove si svolgerà il matrimonio di Stu.

24 agosto

-Little Italy-Pizza, amore e fantasia

Nikki e Leo sono due ragazzi che si sono innamorati però le loro famiglie non rendono loro le cose facili a causa della rivalità dei loro ristoranti a Little Italy. Instaurano una sfida che metterà i due l’uno contro l’altra ma l’amore sistemerà tutto.

25 agosto

-Buster’s Mal heart

-The arbitration

-Gbomo Gbomo express

-When love happens

-Un rocker allo sbando

Buster’s Mal Heart parla di un uomo che ha un sogno ricorrente, quello di ritrovarsi disperso tra le acque del mare. Un giorno si accorge che non si tratta più di un sogno. Il protagonista è interpretato da Rami Malek, diventato famoso mettendosi nei panni di Elliot Anderson in Mr.Robot. The arbitration è un film drammatico che racconta il caso di un amministratore delegato nigeriano che viene citato in giudizio per lo stupro di una sua dipendente. Gbomo Gbomo express è un poliziesco nigeriano che mette in scena un sequestro da parte di un gruppo di dilettanti che non va a buon fine. In When love happens un’organizzatrice di matrimoni stanca di organizzare il fatidico momento per gli altri, decide di cercare l’amore su internet. Un rocker allo sbando è la storia di un’amicizia tra un vecchio musicista e un giovane che deve convincerlo a lasciare la casa discografica.

26 agosto

-Non ti presento i miei

Abby e Harper sono fidanzate ma la famiglia di quest’ultima non sa che lei è omosessuale. La famiglia vorrebbe che lei passasse le vacane di Natale con loro e Harper chiede a Abby di fingere di essere la coinquilina. Come andrà a finire? Non ti presento i miei è la prima commedia natalizia LGBT.

28 agosto

-Mai stati uniti

-Viva l’Italia

Mai stati uniti racconta la storia di cinque persone che davanti a un notaio scoprono di avere lo stesso padre. Questo ha lasciato loro in eredità ciascuno la propria parte ma per averla prima devono andare a cospargere le ceneri in Arizona. Anche Viva l’Italia è una commedia italiana e parla di un politico che preso da una sindrome senile inizia a dire tutto ciò che pensa senza poter controllare ciò che dice.