Rami Malek è passato nel giro dell’ultimo decennio ad essere uno degli attori più desiderati ad Hollywood. Ecco la sua storia dall’inizio della carriera cinematografica, passando per la premiata serie Mr.Robot, al grande successo con il ruolo di protagonista nel film biografico su Freddie Mercury “Bohemian Rapsody”.

Chi è Rami Malek

Rami Said Malek (Torrance, 12 maggio 1981) è un attore statunitense. Cresce a Los Angeles con la famiglia di origini egiziane composta dai genitori e i fratelli Sami e Yasmine. Terminato il percorso scolastico classico, intraprende gli studi universitari per concluderli ottenendo il “Bachelor of Fine Arts” che lo introduce nel mondo dello spettacolo e delle arti visive.

Si avvicina al mondo della recitazione interpretando prima ruoli secondari e di poco conto, come per esempio Kenny nella serie “The war at home” ma anche come comparsa in alcuni telefilm come “Gilmore Girls”. Appare anche in un episodio di “Medium” e in un paio di “Over There”. La prima parte più importante è quello nella trilogia di “Una notte al museo” nel ruolo del faraone Ahkmenrah.

L’inizio della carriera cinematografica di Rami Malek

Oltre al ruolo a fianco di Ben Stiller che si prolunga quindi dal 2006 al 2014, partecipa a progetti molto diversi tra loro. A 26 anni infatti prende parte alla rappresentazione teatrale “Vitality Productions” e successivamente, spostandosi sul piccolo schermo, alla serie “24”. Partecipa inoltre alla miniserie “The Pacific” prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks e, a fianco di quest ultimo, nello stesso anno alla pellicola “L’amore all’improvviso”.

Tra le altri parti abbastanza importanti si ricorda anche quella di Benjamin nella saga di Twilight dove appare nell’ultimo film “Breaking Dawn – Parte 2”. Seguono lavori a fianco di Paul Thomas Anderson e Scott Waugh per arrivare poi alla prima grande parte che gli permette di ottenere consenso da critica e pubblico: Elliot di Mr Robot. Con questa parte vince un Emmy Award come miglior attore protagonista e viene nominato al Golden Globe.

Il successo di Rami Malek nei panni di Freddie Mercury

Il vero momento di svolta però arriva nel 2018 quando ottiene la parte che stravolge la sua carriera. Viene scelto infatti per interpretare il grande Freddie Mercury nel film sulla sua vita dal titolo “Bohemian Rhapsody”. Questo ruolo gli consente di ottenere il Golden Globe come migliore attore protagonista, il BAFTA ma soprattutto, il Premio Oscar come miglior attore protagonista. Prendere parte a questo progetto gli ha permesso, oltre che di fare un salto nella sua carriera, di conoscere la fidanzata Lucy Boynton.

L’attrice ha infatti interpretato il ruolo di Mary Austin, la donna della vita di Freddie Mercury, che ora è diventata anche quella di Rami Malek. Con lei condivide una serie di traguardi personali importanti come l’essere il primo attore di origini arabe ad accedere ai premi cinematografici più importanti del mondo. Per altro la carriera del giovane Rami non è stata appoggiata dalla famiglia, che desiderava per lui una strada più sicura e fruttuosa come quella che porta a diventare medici o avvocati. Ora però non manca sicuramente l’orgoglio nel vederlo diventare un attore riconosciuto.