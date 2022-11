Questa sera, lunedì 21 novembre, inizia una nuova sketch comedy, con episodi da pochi minuti, che andrà in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 18.20.

Questa sera, lunedì 21 novembre, inizia una nuova sketch comedy, con episodi da pochi minuti, che andrà in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 18.20. Le puntate sono state realizzate a bordo della MSC Bellissima.

Tipi da Crociera: la nuova sketch comedy di Italia 1

Tipi da Crociera è una nuova sketch comedy con episodi da pochi minuti, che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 18.20, a partire da lunedì 21 novembre. Si tratta di trenta episodi per una sorta di pubblicità innovativa, un brand content di MSC Crociere, realizzato a bordo della MSC Bellissima. Un’idea alternativa, che invece di fare una telepromozione opta su una vera e propria serie per mostrare tutte le bellezze della vita a bordo di una nave crociera.

Un progetto frutto dell’azione sinergica tra l’editore RTI e Brand On Solutions, team dedicato alle iniziative speciali di Publitalia ’80, Mediamond e Digitalia ‘08, in collaborazione con MSC Crociere. Alla regia troviamo Elia Castangia, che ha già lavorato per Scatola Nera. La MSC Bellissima, su cui è stata girata la serie, si sviluppa su diciannove ponti e dispone di bar, ristoranti, piscine, spa, una galleria di negozi, sale giochi ed aree dedicate all’intrattenimento.

La sua nave gemella è la MSC Meraviglia. Una location diversa da quelle a cui siamo abituati a vedere nelle serie tv, ma sicuramente bellissima. Gli episodi di Tipi da Crociera torneranno a gennaio, in versione rieditata, con contenuti inediti, alle 13.50. Le puntate possono essere viste anche in streaming su Mediaset Infinity. Il cast, con nomi molto amati, si è impegnato per mostrare al pubblico com’è la vita a bordo di una crociera, con scene molto divertenti e tanta ironia.

Tipi da Crociera: la trama della nuova sketch comedy

Durante un viaggio in mare aperto, un gruppo di amici, membri dell’equipaggio della nave, cercheranno di rendere la vacanza dei loro ospiti davvero perfetta, pensando ad ogni dettaglio e affrontando con grande destrezza tutti gli imprevisti inevitabili. Inoltre, dovranno fare anche i conti con loro stessi, cercando di mettersi sempre in gioco e seguendo un personale percorso interiore, che ha lo scopo di farli crescere e maturare. Sulla nave MSC Bellissima, verranno mostrate diverse incombenze quotidiane, problemi apparentemente insormontabili e tantissimi colpi di scena. Il gruppo di amici formeranno una squadra sempre più unita e solida, sostenendosi continuamente e imparando, giorno dopo giorno, a conoscersi sempre meglio e a volersi bene.

Tipi da Crociera: il cast della nuova sketch comedy

Il cast di questa nuova sketch comedy è guidato da Lodovica Comello, la famosa e simpaticissima conduttrice di Italia’s Got Talent. Nel cast anche Nicolas Vaporidis, star delle commedie dei primi anni 2000 e vincitore dell’Isola dei Famosi, e Nicholas Zerbini, diventato famoso per aver interpretato il ruolo del simpatico Luchino di SKAM Italia. Nel dettaglio il cast e i ruoli interpretati sono: