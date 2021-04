Lodovica Comello è cantante, conduttrice, attrice ma anche mamma e moglie; tutti ruoli che interpreta con grande amore e passione. Scopriamo ora il suo percorso lavorativo, dalle serie tv alla conduzione in prima serata.

Chi è Lodovica Comello

Lodovica Comello nata a San Daniele del Friuli il 13 aprile 1990 è un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e radiofonica italiana.

Cresce con la famiglia nel Friuli-Venezia Giulia appassionandosi fin da piccola al mondo della musica e della danza. Prende lezioni di ballo, chitarra e canto continuando nel frattempo il suo percorso scolastico.

Una volta diplomata entra nel MAS di Milano dove studia per due anni e che le permette di entrare a far parte del corpo di ballo del musical del Mondo di Patty e di Antonella in concerto. Si avvicina così senza saperlo al mondo che le permetterà di dare una svolta alla sua carriera.

L’inizio della carriera nel mondo dello spettacolo

Nel 2011 viene infatti scelta per la nuova serie televisiva di Disney Channel dal nome “Violetta”.

Questa è registrata a Buenos Aires e Lodovica deve frequentare un corso intensivo di spagnolo. Si impegna e con grande entusiasmo riesce nel suo obiettivo.

La serie ottiene grane successo al punto da essere riconfermata e far partire una tournée dal nome “Violetta – Il concerto” che ha tappe nell’America Latina ma anche in Italia, Spagna e Francia. Dopo il programma incide il suo primo disco che promuove anche in diverse trasmissioni televisive tra cui “E poi c’è Cattelan” condotta dallo stesso Alessandro.

Il grande successo tra musica e televisione

Anche musicalmente ottiene grande successo e a febbraio 2015 inizia il suo tour da solista in numerosi paesi europei. Questo progetto la porta a essere invitata in numerosi programmi televisivi italiani ed esteri che le danno grande visibilità.

Alla fine dello stesso anno viene infatti scelta come conduttrice di “Italia’s Got Talent” programma che presenta per numerose edizioni da allora. Ottiene inoltre il ruolo di presentatrice di “Singing in the Car”. Dal 2018 conduce inoltre il programma “A me mi piace” su Radio 105 trovando il perfetto connubbio tra le sue passioni musicali e di presentatrice.

Da non dimenticare infatti la sua continua dedizione al mondo della musica che la vede protagonista del Festival di Sanremo nel 2017, ma anche di numerosi eventi musicali a fianco di artisti diversi come Mina o Gabry Ponte.