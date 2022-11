Il Black Friday si avvicina: come ogni anno l’appuntamento consueto di fine novembre (per la precisione il 25 di questo mese) è preannunciato da una sfilza di sconti, promozioni e offerte imperdibili che spesso vengono anticipate rispetto alla data effettiva.

Mediaset Infinity+: l’offerta in occasione del Black Friday

Oltre alle offerte lampo su prodotti di tecnologia e vestiario, ora, arrivano anche le offerte delle piattaforme di streaming. Questa volta è Mediaset Infinity+ a battere i competitor sul tempo con un’offerta certamente accattivante per chi non ha mai usufruito del servizio.

Infinity+ offre infatti ben 30 giorni di prova gratuita ai nuovi iscritti nella settimana del Black Friday, sempre entro e non oltre il 28 novembre.

Un’ottima occasione per provare il servizio e, dunque, un’ottima strategia della piattaforma per intercettare gli utenti non ancora fidelizzati all’offerta.

Certamente una buona strategia, anche considerato che molte altre piattaforme, tra cui Disney+, hanno invece totalmente rimosso la possibilità di usufruire di un periodo di prova per testare il servizio.

Mediaset Infinity+: i canali e i contenuti da non perdere

L’offerta di Mediaset Infinity+ per una prova gratuita di 30 giorni è valida sull’intera offerta della piattaforma, senza esclusione di contenuti speciali.

Dà quindi il diritto ad accedere ai seguenti canali che, una volta scaduta la prova, si rinnoverebbero a un prezzo di 3,99 al mese:

MGM – Metro Goldwyn Mayer (dedicato al cinema hollywoodiano e alle serie tv più iconiche)

Crime+Investigation Play

History Play

Juventus TV

Moonbug Kids

E i seguenti, invece, che avrebbero un costo di 4,99 euro:

Midnight Factory

CineComico

CineAutore

CineBmovie (dedicato ai film della tradizione italiana)

CineDark

Si tratta dunque di un’offerta molto variegata e iper specializzata anche per genere, che pare offrire contenuti ben targettizzati così da evitare un marasma disordinato in cui è quasi impossibile raccapezzarsi e scegliere ciò che fa di più al caso nostro. Ovviamente i vari abbonamenti possono essere combinati tra loro per un servizio più completo possibile a seconda delle proprie esigenze e preferenze.

L’abbonamento vero e proprio a Infinity+, invece, avrebbe un costo di 7,99 euro mensili, con accesso illimitato a un ampio catalogo di serie tv, film, cartoni, documentari. Non da poco, poi, per gli amanti del calcio, la possibilità di vedere le partite della Champions League.

Tra i contenuti da non perdere sicuramente c’è la possibilità di accedere alla “Collezione Tarantino” con tanti titoli del regista corredati anche dal documentario QT8: Quentin Tarantino – The First Eight. C’è pane per i denti anche per i fan di Animal Kingdom e di Resident Evil. Non mancano poi serie come Game of Thrones e tutti i contenuti della saga del Signore degli Anelli. Senza considerare, poi, che il servizio di streaming permette di avere sempre a portata di mano tutti i contenuti televisivi dei canali Mediaset, con possibilità di recuperarli in un secondo momento oltre che di seguirli in diretta.

La piattaforma è compatibile con tutti i device, dunque dalle smart TV agli smartphone e alle console giochi.