La terza stagione della serie televisiva di “The Witcher” è stata divisa in due parti. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quando uscirà la seconda parte della terza stagione della serie tv, il cast e le anticipazioni sulla trama.

The Witcher, stagione 3 parte 2: uscita, episodi

Tutti coloro che hanno visto la prima parte della terza stagione della serie televisiva polacco statunitense “The Witcher” non vedono l’ora di vedere la seconda parte. La bella notizia è che manca davvero poco, la seconda parte della terza stagione, composta da tre episodi, di “The Witcher” sarà disponibile in streaming su Netflix a partire da martedì 1 luglio 2023. La prima parte della terza stagione, composta da 5 episodi, è invece disponibile dallo scorso 29 giugno. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix, da quello più economico a quello premium.

The Witcher, stagione 3 parte 2: anticipazioni

Lunedì 1 luglio sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix la seconda parte della serie televisiva “The Witcher“, creata da Lauren Schmidt Hissrich e basata sulla “Saga di Geralt di Rivia” dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Ma, di cosa parla questa serie televisiva? in “The Witcher” il mondo è abitato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche, e l’equilibrio è sempre molto instabile. Per far sì che gli essere umani possano convivere con i mostri che li minacciano sono stati creati dei guerrieri mutanti che siano in grado di ucciderli: i Witcher. Geralt di Rivia è uno di loro, un mutante con poteri speciali che uccide i mostri per denaro. Nella terza stagione i monarchi, i maghi e le bestie vorrebbero catturare Ciri di Cintra, ovvero la figlia della principessa di Cintra e dell’imperatore nilfgaardiano. Gerald cercherà in ogni modo di proteggere la giovane. Questa è la sinossi ufficiale della seconda parte della terza stagione di “The Witcher”: “mentre sovrani, maghi e creature del Continente competono per catturarla, Geralt porta Ciri di Cintra in un luogo sicuro, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta da Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza: invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre”. Riuscirà Geralt nel suo intento? Non resta che aspettare martedì 1 luglio 2023 per iniziare a vedere la seconda parte della terza stagione e scoprirlo.

The Witcher, stagione 3 parte 2: il cast

Nel cast della seconda parte della terza stagione di “The Witcher” troviamo nel ruolo di Geralt di Rivia l’attore britannico Henry Cavill, che abbiamo visto recitare in film come “La fredda luce del giorno”, “Castello di sabbia” e “Black Adam”. Yennefer è interpretata dall’attrice britannica Anya Chalotra, mentre la principessa Ciri è interpretata dall’attrice britannica Freya Allan. Nel cast della serie tv troviamo anche Joey Batei, Anna Shaffer, Graham McTavish, Mahesh Jadu, Bart Edwards, Mimi Ndiweni, Eamon Farren, Sam Woolf e MyAnna Buring.