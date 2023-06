La terza stagione della serie tv The Witcher sta per uscire su Netflix e sarà rilasciata in due parti.

La terza stagione della serie tv The Witcher sta per uscire su Netflix e sarà rilasciata in due parti. Netflix ha pubblicato in anteprima assoluta una clip ufficiale, in occasione dell’evento Tudum. Scopriamo insieme quando esce la nuova stagione e chi fa parte del cast.

The Witcher stagione 3: la data di uscita su Netflix

I fan sono in trepidante attesa della terza stagione di The Witcher e Netflix ha pubblicato in anteprima assoluta, in occasione dell’evento Tudum, una nuova clip ufficiale della serie tv fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. La terza stagione della serie tv Netflix, girata tra Inghilterra, Italia, Galles, Croazia, Slovenia e Marocco, sarà composta da 8 episodi e sarà rilasciata in due parti. Alla regia c’è Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun, mentre la sceneggiatura è di Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Tania Lotia, Haily Hall, Matthew D’Ambrosio, Clare Higgins, Rae Benjamin e Troy Dangerfield. La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich mentre la produzione è di Tera Vale Ragan, Veselin Karadjov e Sasha Harris. Sono produttori esecutivi anche Steve Gaub, Matt O’Toole, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Platige Films (Tomek Baginski e Jarek Sawko), Hivemind Content (Jason Brown e Sean Daniel). La terza stagione di The Witcher è pronta ad uscire in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio, ma verrà rilasciata in due parti. Il primo volume debutterà il 29 giugno con i primi cinque episodi, mentre il secondo volume uscirà il 27 luglio con gli ultimi tre episodi. I fan della serie tv sono davvero molto emozionati per l’uscita di questa tanto attesa terza stagione e non vedono l’ora di scoprire come andrà avanti la storia di questa serie tv fantasy che ha ottenuto un successo davvero incredibile. Il rilascio della prima clip in occasione dell’evento Tudum è stato un grande regalo per tutti i fan della serie tv. Scopriamo da chi è formato il cast.



The Witcher stagione 3: il cast

Il cast completo della terza stagione di The Witcher è composto da: Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Freya Allan (Principessa Cirilla di Cintra), Joey Batey (Ranuncolo), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michalina Olszanska (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle) e Meng’er Zhang (Milva). L’appuntamento con la terza stagione di The Witcher è previsto per il 29 giugno, con i primi cinque episodi, e per il 27 luglio, con gli ultimi tre episodi.