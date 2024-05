Quando esce la quarta stagione della serie tv “The Witcher”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

The Witcher 4 su Netflix: quando esce e cast

Lo scorso 18 aprile è stato annunciato l’avvio alle riprese della quarta stagione della serie televisiva di genere fantasy “The Witcher“. Le riprese dovrebbero andare avanti fino al mese do ottobre e, per il momento, non ci sono indicazioni circa la data di uscita. Dopo il successo delle prime tre stagioni, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella quarta stagione. Tra l’altro, è stato annunciato che ci sarà anche una quinta stagione e che sarà l’ultima. Il rinnovo della serie tv era incerto per via dell’addio dell’attore Henry Cavill, che interpretava uno dei personaggi principali, ovvero Geralt Di Rivia. Il suo posto sarà preso da un attore molto amato, ovvero Liam Hemsworth. L’attore australiano è noto al pubblico per aver vestito i panni di Gale Hawthorne in tutti e quattro i film della saga di successo di “Hunger Games“, con Jennifer Lawrence. Liam lo abbiamo visto recitare anche in altri film quali “The last song”, “The Dressmaker – Il Diavolo è tornato” e “Most Dangerous Game”. Un’altra novità per questa quarta stagione di “The Witcher”, è l’ingresso nel cast dell’attore sudafricano Sharlto Copley, che vestirà i panni di Leo Bonhart, un feroce cacciatore di taglie e uno dei personaggi più cattivi di tutta la serie. Nel cast troviamo sempre Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg, Freya Allan nelle vesti di Cirilla Fiona Elen Riannon e Joey Bately nei panni del bardo Ranuncolo.

The Witcher 4 su Netflix: le anticipazioni

Come abbiamo appena visto, sono iniziate le riprese della quarta stagione della serie televisiva di genere fantasy “The Witcher”, che quest’anno vedrà nel cast l’attore Liam Hemsworth, che prenderà il posto di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Riva. Ecco cosa ha dichiarato la showrunner e produttrice esecutiva della serie Lauren Schmidt Hissrich: “è con grande orgoglio che iniziamo a girare la quarta stagione di ‘The Witcher’ con un cast stellare, che comprende alcune emozionanti aggiunte, guidato da Liam Hemsworth nei panni di Geralt Di Riva. Siamo entusiasti di poter portare i libri di Andrzej Sapkowski ad un’epica conclusione. Non sarebbe la nostra serie se non spingessimo la nostra famiglia di personaggi al loro limite massimo, aspettate di vedere come la storia finirà”.

Nell’ultimo episodio della terza stagione di “The Witcher“, Geralt e Yennefer hanno faticato per rimettersi in sesto e riunire la loro famiglia dopo gli eventi di Areutza, e intanto la guerra sta arrivando nel Continente. La quarta stagione vedrà Yennefer, Ciri e Geralt attraversare, separati, il Continente, devastato dalla guerra e dai Demoni. Se riusciranno a guidare i gruppi di outsider in cui si trovano, forse riusciranno alla fine a ritrovarsi e a sopravvivere al battesimo del fuoco. Insomma, si preannuncia una quarta stagione davvero unica!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Emily in Paris 4, in arrivo su Netflix: quando esce, cast, anticipazioni

Mercoledì 2, al via le riprese: cast, trama, quando esce