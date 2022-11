Dopo il successo della prima stagione, HBO ha confermato la realizzazione di un secondo capitolo della serie: The White Lotus 2 sta per arrivare con importantissime novità, tra cui una che riguarda proprio l’Italia.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni a riguardo.

The White Lotus 2: quando andrà in onda la nuova stagione?

HBO non si sarebbe mai aspettato un successo del genere, ma a quanto pare è accaduto: The White Lotus, serie-tv limitata a soli 6 episodi, è stata accolta dal grande pubblico con grandissimo entusiasmo, tanto da spingere l’emittente televisiva a progettare una nuova stagione: The White Lotus 2 si farà, è ufficiale.

Dopo quasi un anno di distanza dal debutto della serie-tv, è uscita la notizia che rivela la messa in pratica di un nuovo capitolo.

Stando ai vari rumors pare che la seconda stagione sarà ambientata in Italia, in particolare in Sicilia. Ricordiamo infatti che la prima stagione aveva titolo The White Lotus: Hawaii, mentre il nuovo capitolo si chiamerà The White Lotus: Sicily.

Ma quando esce The White Lotus 2? HBO ha programmato la data di uscita della seconda stagione per il 30 ottobre 2022. Le riprese hanno avuto inizio l’ultimo giorno di febbraio nella bella Taormina, in Sicilia.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, gli episodi della nuova stagione andranno in onda su Sky Atlantic a partire dal 7 novembre 2022.

Le anticipazioni sulla trama di The White Lotus 2

Per la seconda stagione di The White Lotus il format dovrebbe rimanere il medesimo; ci saranno nuovi personaggi, ci saranno nuove location e, ovviamente, ci saranno nuovi intrecci tra lo staff e gli ospiti del resort. Con alte probabilità ci sarà una coppia di coniugi in vacanza con una coppia di amici, un uomo in viaggio in Sicilia insieme al padre e al figlio in piena adolescenza e anche un turista inglese in vacanza con gli amici e suo nipote.

Non si sa come questa serie di personaggi si intrecceranno nella narrazione e come si andranno ad amalgamare con le varie personalità dello staff del resort di lusso siciliano, ma tenendo a mente tutto ciò che è avvenuto nel corso del primo capitolo, tutto è letteralmente possibile.

Gli episodi coinvolgeranno un arco temporale di una settimana, dall’arrivo degli ospiti nella struttura, fino al momento di fine vacanza: che cosa succederà?

Il cast di The White Lotus 2

Sebbene alcuni dettagli siano ancora da scoprire, questo è il cast che dovrebbe comparire nella seconda stagione della serie HBO:

Jennifer Coolidge: Tanya McQuoid

MichaelImperioli: Dominic Di Grasso

F. Murray Abraham: Bert Di Grasso

Adam Di Marco: Albie Di Grasso

Haley Lu Richardson: Portia

Theo James: Cameron Babcock

Meghann Fahy: Daphne Babcock

Aubrey Plaza: Harper Spiller

Will Sharpe: Ethan Spiller

Tom Hollander: Quentin

Sabrina Impacciatore: Valentina

Beatrice Grannò: Mia

Simona Tabasco: Lucia

Leo Woodall: Jack

Jon Gries: Greg

The White Lotus 2 è una produzione Rip Cord Productions di cui David Bernad, Nick Hall, Mike White (anche sceneggiatore e regista) e Mark Kamine sono i produttori esecutivi.

Gli episodi della nuova stagione sono sette, uno in più rispetto alla stagione precedente.

Dove vedere The White Lotus 2

La nuova stagione di The White Lotus sarà disponibile in Italia su Sky Atlantic a partire dal 7 novembre 2022. Coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky, quindi, potranno tranquillamente accedere anche a SkyGo e accedere agli episodi della serie. Diversamente, anche NOW, la piattaforma streaming a pagamento, dà la possibilità di vedere gli episodi siai in diretta, sia in un secondo momento.

Siete pronti/e a catapultarvi in un resort extra lusso? Manca davvero poco.