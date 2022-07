Dopo i Palinsesti Rai e i Palinsesti Mediaset, anche Sky ha presentato i nuovi Palinsesti per la stagione televisiva 2022-2023. Nei prossimi mesi vedremo nuovi titoli, tra film, serie tv, produzioni originali italiane e non, oltre ovviamente ai classici programmi di intrattenimento e i documentari.

Andiamo a scoprire più nel dettaglio tutte le novità e la programmazione Sky per la nuova ed esilarante stagione autunno-inverno 2022-2023.

Le produzioni Sky Original e le novità per l’autunno 2022

A settembre si comincia con quattro nuove storie di Petra con Paola Cortellesi, ancora dirette da Maria Sole Tognazzi e sempre tratte dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett. Accanto a Petra, arrivano anche i tre film della collezione I delitti del BarLume di Roan Johnson, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, ormai arrivata alla decima stagione.

Debutta anche la serie Il grande gioco, dedicata al mondo del calciomercato e dei procuratori sporitivi; il protagonista è Francesco Montanari. Novità anche per Dostoevskij, la prima serie-tv dei Fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi come protagonista. In arrivo anche Hanno ucciso l’Uomo Ragno, ispirato alla storia degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto, per la regia di Sydney Sibilia.

Ci saranno anche due novità cinematografiche ispirate a due libri particolarissimi: M.

Il figlio del secolo, adattamento del romanzo premio Strega di Antonio Scurati sull’ascesa al potere di Benito Mussolini e La città dei vivi, tratto dall’omonimo bestseller di Nicola Lagioia e dedicato all’omicidio di Luca Varani.

Tra le serie-tv arriverà anche la seconda stagione di Romulus, diretta da Matteo Rovere. Per quanto riguarda il cinema di Sky Original, invece, arriva The hanging sun – Sole di mezzanotte, diretto da Francesco Carrozzini, con Alessandro Borghi come protagonista e I viaggiatori, film di Ludovico Di Martino. Infine, Beata te, film con Serena Rossi e Fabio Balsamo e Rosanero, la nuova commedia con Salvatore Esposito.

Tra i titoli Sky Original internazionali emergono serie come Munich games, nuovo thriller tedesco ambientato 50 anni dopo l’attentato alle Olimpiadi di Monaco e This England sui primi mesi da Premier di Boris Johnson. Da contare anche l’action movie con Liam Neeson Blacklight (dal 25 luglio), On the line, thriller con protagonista Mel Gibson, e il nuovo film di Guy Ritchie, Operation Fortune con Jason Statham e Hugh Grant.

Le novità per l’anno nuovo

Tra le novità per il 2023 troveremo:

L’arte della gioia che segna il debutto alla regia di Valeria Golino, per la serie tratta dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza; Django, la rivisitazione in chiave contemporanea del classico western di Corbucci diretta (fra gli altri) da Francesca Comencini; Call My Agent – Italia, adattamento del cult francese Dix Pour Cent e Unwanted, adattamento a cura di Stefano Bises del libro inchiesta di Fabrizio Gatti sul suo viaggio lungo le rotte dei migranti, “Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini”.

Le serie-tv in arrivo su Sky

Tra le principali serie televisive Sky non si può non citare House of the Dragon, l’attesissimo prequel de Il Trono di Spade, che arriverà il 22 agosto in contemporanea con la messa in onda americana. Da non perdere anche Harry Palmer – Il caso Ipcress, l’adattamento del romanzo The Ipcredd File di Len Deighton.

Di seguito tutte le nuove stagioni in arrivo su Sky:

The Blacklist (stagione 9) Sandition (stagione 2) The Equalizer (stagione 2) Transplant (stagione 2) The White Lotus (stagione 2) Coroner (stagione 4) Babylon Berlin (stagione 4) Gangs of London – Il volto oscuro di Londra (stagione 2) Yellowstone (stagione 5) His Dark Materials – Queste oscure materie (stagione 3) One Chicago: Chicago Med, Chicago P.D. (stagione 10), Chicago Fire (stagione 11) Law & ORder: Special Victims Unit (stagione 24) Outlander (stagione 7) Succession (stagione 4)

Il cinema su Sky

Ecco i titoli in uscita su Sky per la nuova stagione 2022-2023:

Finale a sorpresa – Official competition (a settembre) Uncharted Matrix Resurrections Cry Macho – Ritorno a casa Baby Boss 2 – Affari di famiglia Sing 2 – Sempre più forte Me contro Te – Il mistero della scuola incantata Il sesso degli angeli Chi ha incastrato Babbo Natale? Belfast Leonora addio L’Arminuta Il capo perfetto

L’intrattenimento, i documentari e l’arte

Riparte X Factor, rinnovato sia per quanto riguarda la giuria, sia per quanto riguarda la conduzione (Francesca Michielin condurrà il talent). Nuova stagione anche per Masterchef Italia, Cucine da incubo, Alessando Borghese – 4 ristoranti, Pechino Express e infine la seconda stagione del programma Quelle brave ragazze, costituito dal trio Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo.

La nuova stagione di Sky comprenderà anche l’arte; Sky Arte, infatti, compie dieci anni e ci saranno delle novità, come Napoli Magica, Rosa – Il canto delle sirene o la nuova serie Grand Tour.

Infine, i documentari: ci saranno spazi dedicati allo sport, ma anche alla storia e alla natura, come il caso del documentario su Lady Diana, Sergio Leone e ad alcune delle specie animali purtroppo in via di estinzione.

Sembra quindi che la programmazione sarà vastissima: scegliere non sarà facile, ma ce ne sarà per tutti i gusti!