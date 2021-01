Quali sono le differenze tra i tre principali servizi di Amazon per la casa e le loro caratteristiche: Amazon Fresh, Prime Now e Pantry.

Differenze Amazon Fresh, Now e Pantry

Amazon è uno dei colossi leader dell’e-commerce e il suo inventore, Jeff Bezos, è l’uomo più ricco del mondo. L’azienda è cresciuta – e continua a crescere a dismisura – soprattutto grazie ad un’attenta analisi delle esigenze dei compratori.

La proposta di servizi unici come Amazon Fresh, Prime Now, Prime Pantry e Prime Video è infatti segno che l’azienda è molto interessata alle dinamiche e ai desideri dei compratori online. Introdurre nuovi servizi ha come obiettivo infatti il colmare le lacune dell’e-commerce, proponendo soluzioni innovative e molto apprezzate dai clienti che con i loro acquisti contribuiscono alla crescita di Amazon.

I tre nuovi servizi di Amazon suddetti – Fresh, Prime Now e Pantry – cercano quindi di soddisfare alcuni bisogni dei compratori, bisogni che non erano stati soddisfatti prima d’ora da alcuna azienda online.

In questo modo quindi il colosso della tecnologia di Bezos ha colmato un settore vuoto, trovandosi la via libera per dominarvi. Di seguito le caratteristiche e le differenze tra i tre servizi proposti da Amazon.

Amazon Fresh

Il servizio Amazon Fresh è una specie di negozio di alimentari online. Sono disponibili merci deperibili come la gastronomia, i freschi e in genere i prodotti alimentari, che si possono ordinare e ricevere a casa tutti i giorni con la comodità del delivery.

Le merci sono disposte all’interno di sacchetti termoregolatori che permettono di mantenere una temperatura bassa ed evitare il deterioramento degli alimenti. Si possono trovare su Amazon Fresh anche prodotti particolari, che magari è difficile trovare nei negozi. Ovviamente il vantaggio dell’utilizzo di tale servizio è il risparmio di tempo: si evita il viaggio, le code e il tempo della spesa per ricevere tutto a casa con un semplice click.

In Italia il servizio è disponibile dal 26 gennaio 2021, è compreso nell’abbonamento di Amazon Prime. Per il momento si può usufruire di Amazon Fresh solamente a Milano, ma entro il 2021 verranno coperte Roma ed altre città italiane.

Prime Now

Anche Prime Now è disponibile per gli abbonati Amazon Prime. Il servizio consente di ottenere entro la giornata degli articoli disponibili sul marketplace di ogni categoria, dal cibo alle forniture per animali domestici. Non bisogna dimenticare però che gli articoli disponibili con il servizio Prime Now dipendono dalla posizione in cui dobbiamo farci arrivare il pacco. In pratica Amazon con questo servizio ha coperto il settore di mercato degli acquisti d’impulso e degli articoli di largo consumo.

Prime Pantry

Il servizio Prime Pantry è stato lanciato da Amazon nel 2014 per soddisfare le esigenze di shopping di prodotti per la casa e alimenti. Gratuito per chi possiede già un abbonamento a Prime, dal 2018 è diventato un servizio aggiuntivo al costo di 4 euro al mese circa. Nel gennaio 2021 Bezos ha annunciato la chiusura del servizio e il defluire dei suoi prodotti sulla piattaforma Amazon principale.