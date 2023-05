La saga dedicata agli zombie ha sì concluso il suo corso “principale” ma continua a vivere attraverso alla messa in onda di diversi spin-off interessanti. The Walking Dead ha rilasciato il trailer ufficiale del suo prossimo spin-off: The Walking Dead – Dead City.

Maggie e Negan saranno i protagonisti del nuovo progetto e viaggeranno attraverso location post-apocalittiche: quali? Scopriamolo meglio insieme!

The Walking Dead: Dead City – dov’è stato girato lo spin-off?

I grandissimi fan del nuovo spin-off di The Walking Dead avranno la possibilità di vedere i personaggi viaggiare all’interno di una Manhattan post-apocalittica. Sarà dunque New York la location selezionata per il nuovo progetto, considerata sia come la capitale del mondo con i suoi grattacieli altissimi e altri luoghi particolarmente iconici, sia come isola, poiché separa i personaggi da numerose altre città. In un attimo, quindi, è molto semplice pensare all’isolamento come punto essenziale su cui costruire la storia.

Quando uscirà The Walking Dead: Dead City e quanti episodi saranno?

The Walking Dead: Dead City uscirà ufficialmente negli Stati Uniti a partire dal 18 giugno 2023. Gli episodi in totale saranno sei, ma ancora sulla data di rilascio italiana non si conoscono i dettagli, perciò l’attesa sarà ancora un po’ lunga.

I fan della nota serie “zombie” potranno ritenersi molto fortunati: entro la fine del 2023, infatti, arriverà anche un altro spin-off della serie madre, The Walkind Dead: Daryl Dixon.

Di che cosa parlerà The Walking Dead: Dead City?

Lo spin-off ambientato a New York vedrà i nemici-amici Maggie (interpretata da Lauren Cohan) e Negan (interpretato da Jeffrey Dean Morgan) vivere una missione di salvataggio in una Manhattan post-apocalittica dove a circolare saranno solamente morte e persone che hanno trasformato New York in anarchia totale, con pericoli, bellezza e tantissimo terrore.

Maggie si troverà costretta a chiedere l’aiuto di Negan dopo che suo figlio adolescente Hershel Rhee viene rapito da un gruppo di sopravvissuti pericolosi. Insieme, i due protagonisti dovranno rimboccarsi le maniche e superare paure e pericoli per riuscire a salvare l’adolescente.

Il cast di The Walking Dead: Dead City

Accanto a Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, il cast di The Walking Dead: Dead City si riempirà di altri volti, come:

Gaius Charles, Željko Ivanek

Jonathan Higginbotham

Michael Anthony

Mahina Napoleon

Charlie Solis

Caleb Reese Paul

Gli altri spin-off della nota saga zombie

La vita di The Walking Dead non finirà. Nel 2023 e nel 2024, infatti, oltre a The Walking Dead: Dead City, il network AMC presenterà altri due spin-off importanti.

Da una parte ci sarà Daryl Dixon e Rick & Michonne, incentrato su Rick Grimes e Michonne.

Insomma, pare proprio che la vita degli zombie e delle avventure nel pericolo non finiranno in tempi brevi. I fan della nota saga potranno ritenersi molto soddisfatti e già a partire dall’estate 2023 il primo spin-off arriverà, negli USA, ma arriverà anche in Italia. Sulla data di rilascio ufficiale si attendono aggiornamenti, ma sicuramente lo spin-off entrerà a fare parte dell’Italia e sarà accolto con grande entusiasmo come tutti i progetti precedenti.