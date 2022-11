La produzione è al lavoro su un nuovo e attesissimo spin off di The Walking Dead, Daryl Dixon.

Nonostante la fine di The Walking Dead, le storie dei suoi personaggi non finiranno. Si parla già di un nuovo spin off, Daryl Dixon, e sono già stati fatti alcuni nomi di attori che faranno parte del cast mentre sono già partite le riprese.

The Walking Dead verso la fine

Nonostante The Walking Dead sia arrivato alla fine, le storie dei suoi personaggi andranno avanti. Secondo quanto comunicato dai creatori, la produzione è al lavoro su un nuovo spin off, Daryl Dixon, di cui sono già iniziate le riprese. Si tratta di una continuazione delle vicende della serie principale, tramite gli occhi dei due soli personaggi rimasti dalla prima stagione, ovvero Daryl Dixon e Carol Peletier.

Una notizia che ha reso felici tutti i fan della serie tv, che si sono affezionati moltissimo ai protagonisti. Si tratta di una vera e propria strategia dei vertici di AMC, che hanno intenzione di rinnovare il brand ma senza rinunciarci. “Ci saranno modi in programma perché la storia continui ad andare avanti. Ma lo farà attraverso i personaggi di Daryl e Carol. Si tratterà di uno show diverso, con tonalità differenti.

Tuttavia la storia di quella frangia di The Walking Dead, in qualche modo, proseguirà attraverso di loro” ha dichiarato Scott M. Gimple all’Insider. Dietro il progetto c’è anche l’attuale showrunner di The Walking Dead, Angela Kang. “La serie madre di The Walking Dead è stata la mia casa creativa per un decennio, ed è una sensazione dolceamara farla terminare. Ma non potrei essere più entusiasta di lavorare con Scott Gimple e AMC a una nuova serie con Daryl e Carol. Lavorare con Norman Reedus e Melissa McBride è stato l’apice della mia carriera e sono emozionata di continuare a raccontare storie insieme” ha dichiarato Angela Kang.

The Walking Dead – Daryl Dixon: quando uscirà lo spin off?

I fan sono davvero felici che le storie dei personaggi di The Walking Dead andranno avanti nello spin off. Le riprese della serie sono già iniziate a Parigi e vedranno il protagonista Norman Reedus impegnato in una nuova avventura post-apocalittica nella terra francese. La serie, tratta dai fumetti di Robert Kirkman, è stata creata da Angela King in collaborazione con Scott M. Gimple. L’uscita è prevista per il 2023, ma non si ha ancora una data precisa. La serie sarà ambientata a Parigi, in Francia, dove atterrerà misteriosamente Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus. Una nuova avventura che sicuramente terrà i fan con il fiato sospeso. Nel cast di Daryl Dixon sono entrati anche Clémence Poésy e Adam Nagaitis, i primi nomi di un cast che al momento è ancora in fase di costruzione. Poésy avrà il ruolo di Isabelle, membro di un gruppo religioso progressivo, che unirà le forze con Daryl Dixon durante il viaggio attraverso la Francia e si ritroverà ad affrontare il suo oscuro passato a Parigi. Adam Nagaitis interpreterà Quinn, britannico che è diventato potente nella Parigi post-apocalittica gestendo un mercato nero ed essendo proprietario del Demimonde, un nightclub underground particolarmente sexy.