The Walking Dead – Dead City: uscita, dove vederlo, trama, cast

Grande attesa per The Walking Dead: Dead City, la nuova serie spin off che seguirà Maggie e Negan.

Grande attesa per The Walking Dead: Dead City, la nuova serie spin off che seguirà Maggie e Negan in una Manhattan post-apocalittica. Una serie tv particolarmente attesa, soprattutto per i fan del prodotto originale.

The Walking Dead – Dead City: la serie tv spin off su Maggie e Negan



AMC ha diffuso qualche nuova informazione e il primo teaser trailer di The Walking Dead: Dead City. Si tratta di una serie tv del tutto nuova, uno spin off di The Walking Dead, che seguirà le vicende di Maggie, interpretata da Lauren Cohan, e Negan, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, in una Manhattan post-apocalittica, “una città fatiscente piena di morti e di abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore”. Secondo i dettagli emersi, pare che Dead City avrà diversi crossover nel corso degli episodi, con altre serie tv sempre dell’universo di The Walking Dead. Oltre al figlio adolescente di Maggie, Hershel Lee, che è interpretato dall’attore Logan Kim, che è stato riconfermato, le nuove entrate nel cast di Dead City includeranno sicuramente Gaius Charles (Grey’s Anatomy) e Željko Ivanek (Damages).

Eli Jorné, creatore della serie e showrunner, si è mostrato al WonderCon di Anaheim lo scorso week-end insieme ai nuovi membro del cast per svelare diversi dettagli per questa attesissima prima stagione dello spin-off, che sarà formata da sei episodi della serie AMC. Il creatore ha parlato dei nuovi personaggi e anche dei luoghi che il pubblico vedrà in The Walking Dead: Dead City. “C’è un personaggio chiamato Il Croato di cui sentirete parlare molto presto nello show e, come Maggie spiega all’inizio, è la persona che le ha portato via il figlio”, ha dichiarato Jorné parlando del grande cattivo di Ivanek. “Non so se voglio dire molto di più su di lui, ma è un’aggiunta davvero emozionante all’universo, credo” ha aggiunto. L’attore non è l’unico volto familiare di The Walking Dead. Insieme a Ivanek, infatti, ci sarà anche Charles, ex protagonista di Friday Night Lights e Grey’s Anatomy, che interpreterà Marshall Perlie Armstrong, descritto come un devoto padre di famiglia che è spiegato e inflessibile nel perseguire tutto ciò che crede sia la giustizia. “Il suo viaggio a Dead City porte alla luce una perdita che lo perseguita e che potrebbe avere a che fare con il leader dei Salvatori” ha dichiarato il creatore.



The Walking Dead – Dead City: anticipazioni e data di uscita



Per il momento tutto ciò che si sa riguardo la trama è che sarà incentrata su Maggie e Negan, in una Manhattan post-apocalittica. I dettagli sui nuovi personaggi non sono stati resi noti, ma il nuovo cast che farà parte delle vicende di Maggie e Negan includerà anche Mahina Napoleon (NCIS:Hawai’i) nel ruolo della giovane Ginny, Jonathan Higginbotham (The Blacklist) nel ruolo di Tommaso, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) nel ruolo di Jano, e Michael Anthony (The Game) nel ruolo di Luther. Il primo traile è ufficialmente uscito, ma la data ufficiale di uscita della serie per ora non coinvolte l’Italia. The Walking Dead: Dead City uscirà su AMC il prossimo 16 giugno. Per la data italiana bisogna ancora attendere.